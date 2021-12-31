Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 декабря 2021 года: раскрыты самые зараженные районы Кубани

В Краснодаре 218 заболевших
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Комсомолка» не перестает отслеживать ситуацию с распространением COVID-19 в Краснодарском крае. За сутки на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 466 человек. Хуже всего ситуация с заболеваемостью обстоит в Краснодаре. В краевом центре инфекция подтвердилась у 218 человек. В Новороссийске 29 человек узнали, что они заражены коронавирусной инфекцией и еще 23 человека в Сочи проведут предстоящие праздники на карантине.
Добавим, что ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае остается стабильной. Уже почти 2 948 000 жителей Кубани получили вакцину от COVID-19.
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