В Краснодаре полицейские задержали елку на колесах

В Краснодаре задержали елку на колесах. Фото: vaga_adrenalin

В канун Нового года на краснодарские дороги выехала самоходная елка. Управлял чудом на колесах краснодарский изобретатель Ваган Микаелян. Известно, что Вага долго собирал конструкцию под елку, сначала даже предполагал сделать машину-перевертыш, которая бы могла ездить как на крыше, так и стандартно, но перед Новым годом подписчики убедили конструктора изменить планы.

- Поставлю металлический конус, который буду украшать еловыми ветками, - поделился планами Вага.

Превращение модифицированной шестерки в елку заняло две недели и обошлось в 100 тысяч рублей. Раскидистые еловые лапы крепили надежно, чтобы не потерялись по дороге. Сзади прикрутили номерной знак с ником изобретателя в соцсетях. Впрочем, Вага иллюзий не питал, такая табличка от штрафов на незарегистрированном средстве передвижения не спасет.

- Хочу обратиться еще к властям. Ни в коем случае я не хочу ничего нарушить, я просто хочу порадовать народ. Относитесь к этому с понимаем и с юмором, - обратился с просьбой к полицейским Вага Адреналин перед тем как выгнать елкамобиль из гаража.

Предчувствия Вагу не обманули. Елкамобиль сразу привлек внимание на дорогах, хотя водитель и не гнал, да и вообще старался не нарушать правил дорожного движения, но далеко уехать не удалось. В центре города наряд ДПС справился с удивлением и притормозил диво-дивное для проверки документов.

- Все идет по плану: езда без номеров и лишение прав. С Новым годом, - прокомментировал Вага.

Елку отогнали на штрафстоянку, где она встретит наступающий Новый год, а на Безумного Вагу составили протокол. Материалы будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства. Судья должен решить, лишить изобретателя водительских прав или ограничиться штрафом.