Врачеватель от Бога

Игорь Матвеевич Ханкоев.

В первый день нового года свой 75-летний юбилей отмечает Игорь Матвеевич Ханкоев, человек-легенда. Его имя, созданное им лечебное учреждение в Краснодаре, и по сей день остается ярчайшей страницей в историю не только кубанского, но и российского здравоохранения В непростые 80-е годы он создал на Кубани больницу будущего, пройдя карьеру врачевателя от солдата до генерала – заслуженного врача России.

Карьеру врачевателя он начал в 14 лет - работал санитаром. Потом было медицинское училище, служба на станции скорой помощи, учеба в медицинском институте.

Когда Евгений Сергеевич Комыхов, первый секретарь Ленинского райкома партии Краснодара, предложил молодому врачу И.Ханкоеву должность главного врача 1-ой горбольницы, тот наотрез отказался. Он не верил в свои организаторские способности, о карьерном росте не помышлял, будучи ответственным человеком боялся не справиться, и упирался отчаянно. Он хотел быть врачевателем, помогать людям. И только. И все же его убедили. Для этого Комыхову пришлось пойти слукавить. Он сказал Игорю Матвеевичу: « ну если вы не соглашаетесь, тогда назначим Х..» И назвал фамилию. От этой кандидатуры Ханкоев пришел в ужас. И только тогда дал согласие. Назначение состоялось и за короткий срок он смог добиться поразительных результатов.

А спустя время перспективного молодого руководителя назначили главным врачом родильного дома, в котором сложилась катастрофическая ситуация. Об этом свидетельствовали не только показатели работы, в том числе и по детской смертности, но и многочисленные уголовные дела по грубейшим фактам правонарушений, прежде всего чудовищного вымогательства. Но родильный дом был лишь одним из учреждений муниципального лечебно-диагностического объединения, строительство которого только начиналось. В роддоме ему удалось собрать классный коллектив профессионалов высокого качества, не страдающих страстью к вымогательству. Перемены были радикальными. Будущие мамы, наслышанные о «ставках» персонала роддома, поверить не могли ы эти перемены и еще какое-то время пытались «поощрить» гинекологов с сестричками. Отучили.

Но роддом был первым лечебным учреждением будущего лечебно-диагностического объединения. А тогда на его территории было поле. Оно и стало рабочим кабинетом главврача на два года.

Врач Игорь Ханкоев вместе со своим коллективом.

Пришлось осваивать не смежные - строительные профессии. «Пашет как вол», – говорили о нем и коллеги, и чиновники городской власти. Пристального контроля требовали строители. Не спасовал, вникал в каждую деталь. Не гнушался ничем. Рвал сорняки, носил мебель, а когда наступала зима, брал ружье и дежурил с коллегами на свежем воздухе – охраняли елочки.

Доброта к людям, высокий профессионализм, сочетающийся с острым желанием делать все в своей работе лучше всех, требовательность к себе и подчиненным в работе – это основные качества Игоря Матвеевича Ханкоева. Это было время перемен, когда отношение к социальным проблемам кардинально менялось не в лучшую сторону. Обозначились и проблемы финансирования. Ханкоев городское руководство убеждал, доказывал, аргументировал грамотно: работать надо на европейском, современном уровне. И получалось.

Его укоряли: конечно, у него же все есть. Ему все дал город. А дружба с властями заключалась в том, что он смог зажечь идей создания первоклассного, современного лечебного учреждения: приводил высокое начальство на стройку, водил по этажам и убеждал, убеждал...

– Я не знаю, кем я тогда больше был – прорабом или руководителем лечебного учреждения. Как наденешь утром синий халат и резиновые сапоги, так целый день и бегаешь по стройке. В Самойленко, бывший тогда замом председателя горисполкома по строительству, чуть ли не каждый день проводил здесь планерки, – вспоминает Игорь Матвеевич.

В короткий срок сумел организовать завершение строительства. Теперь предстояло оснастить ее оборудованием. Современным, лучшим. И тогда у него родилась провидческая идея - организация на базе больницы международной выставки «Медтехника - 87». Как ему удалось ее пробить, убедить не только городские, но и союзные власти в необходимости, а также месте проведения выставки в Краснодаре тогда еще образцом организации учреждений здравоохранения не считавшемся, загадка. Но идеей зажглись краевые власти, свой мощный вклад внесла тогдашний заместитель председателя крайисполкома Раиса Петровна Степанова. Состоявшаяся международная выставка медтехники позволила с самого начала оснастить лечебное учреждение современным отечественным и зарубежным оборудованием. Оно стало базовым по внедрению в лечебную практику технологий на уровне европейских и мировых стандартов.

Первый диагностический центр в стране был именно тогда создан в Краснодаре. Без приказа министра. Толковых специалистов искали по всему Советскому Союзу. На работу во 2-ую горбольницу были приглашены ведущие специалисты из Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Омска - Г.Н. Кижватова, В.И. Калиниченко, Г.Г. Басин, М.Л. Свещинский, П.С. Певзнер. В больнице работали В.А.Порханов, один из ведущих торакальных хирургов России, в отделении которого зарождалась кардиохирургия, Н.В.Босак – сегодня главврач зиповской больницы, Е.М.Клещенко – главврач детской краевой больницы в настоящее время, А главного врача первой краснодарской горбольницы В.В.Курносенко Игорь Матвеевич помнит еще студентом.

В 1987 году больница открылась. Это был первый СКАЛ, диагностический и перинатальный центры. По многофункциональной структуре это было первое в России лечебное учреждение, в котором был создан замкнутый цикл. Больной приходил на обследование в специализированный центр к первоклассным докторам, ему назначали курс лечения, и если была необходимость – госпитализировали. Были созданы идеальные условия, в том числе и в перинатальном центре, где были спасены тысячи жизней новорожденных деток.

Краснодарцы получили уникальную больницу, в которой все было идеально – от отношения к пациентам, высочайшего профессионального уровня медиков до уникального оборудования. Возможности диагностического центра были востребованы лечебными учреждениями края. За первые 11 лет работы центр организовал выездные бригады докторов ведущих специалистов в Мостовский, Темрюкский, Красноармейский и другие районы.

В 1997 году Игорь Матвеевич Ханкоев был назначен руководителем городского здравоохранения. Он стал генеральным директором муниципального лечебно-диагностического объединения. Это было грамотное решение мэра В. А. Самойленко – сделать объединение базовым. То есть интегрировать все медицинские структуры. Ханкоев, не оставивший должности главврача СКАЛа, начинал с объединения всех лечебных учреждений краевого центра. Не формального, а современного.

С назначением И.М. Ханкоева связывали реорганизацию городской медицины. Это было время, когда бюджет был почти пуст. Игорь Матвеевич начал с создания информационного центра – базы данных, аттестации медперсонала, безжалостной борьбы с вымогательством, расширения дневных стационаров, межрайонных диагностических стационаров. За два года он из больницы уволил трех врачей. Один из них был высочайшего уровня, но….

В одном из интервью Е.М. Ханкоев так определял свои задачи:

«Будет создан городской интеграционный центр, который объединит все структуры здравоохранения города. Через него будет осуществляться совместно с кубанской медакадемией компьютерная аттестация специалистов. У себя мы уже не первый год проводим аттестацию среднего медперсонала по таким программам. Мы создадим банк данных на всех городских врачей, медсестер, куда будут вноситься все достижения и просчеты. Жесточайшим образом я собираюсь подавлять вымогателей и людей, которые хотят бултыхаться в болоте».

В 1999 г. муниципальное лечебно-диагностическое объединение отмечало свой первый юбилей – 10-летие. За это время в больнице, рассчитанной на 600 коек, было пролечено 140 тысяч больных, прооперировано 59 тысяч. К этому времени в лечебном учреждении было 16 отделений, в штате 890 сотрудников. Из них восемь докторов наук, 50 кандидатов медицинских наук, 6 заслуженных врачей РФ.

Но покоя, расслабленности у Игоря Матвеевича не было. Его искренне волновали «новации», угрожавшие состоянию медицины. Он искал пути выхода из ситуации. Причем не безуспешно. Его предложения получили поддержку на краевом и российском уровне.

КСТАТИ

Из поздравления коллектива в день юбилея

«Вы никогда не искали легких путей. Вы созидатель, вокруг вас всегда кипела жизнь. Вы не просто строили, вы зажигали звезды. Плод вашего труда, ума, фантазии – ваше любимое детище – краснодарское муниципально-диагностическое объединение, оснащенное по последнему слову науки и техники, и где вам удалось собрать первоклассных специалистов. Вы в постоянном поиске, движении и никому не даете успокаиваться на достигнутом.

Вы мечтатель и все делаете, чтобы мечта стала реальностью. Хотя порой бывает архисложно самому и всем, кто соприкасается с вашей неукротимой энергией. Для вас не существует преград ради любимого дела»

К концу 90-ых годов бесплатное здравоохранение уверенно уходило в прошлое. Как шагреневая кожа сокращался бюджет, а следовательно и средства на медпрепараты, медоборудование и т д. Ситуация складывалась критическая. Депутаты ЗСК в ту пору тоже поддержали сокращение финансирования здравоохранения. Против был один голос – Ханкоева. А потом начнется время, когда государство отправит в рынок всех, в том числе и бюджетные организации, социалку, здравоохранение. Рухнет финансирование. Если раньше доктора запрещали больным покупать самим препараты, то теперь были вынуждены не только закрывать на это глаза, но сами об этом говорили пациентам - иного выхода не было.

Ханкоева называли человеком не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Его коллектив первым в крае начал осваивать хоздоговорную деятельность, хозрасчет. Сами учились зарабатывать деньги на приобретение новейшего оборудования, внедрение прогрессивных технологий

Стать депутатом Госдумы Ханкоев решил именно во имя законотворческой деятельности, защиты социальных прав россиян. Он не отделял своего любимого дела – врачевания - от законотворческой деятельности. Верил, надеялся, что законодатели смогут защитить права граждан, В начале своей депутатской деятельности он говорил: « У нас очень сильный в Госдуме комитет по здравоохранению, которому удалось доказать необходимость принятия важных законов: «О медико-социальных гарантиях в РФ», «О лекарственных средствах», «О донорстве крови и ее компонентах, «О качестве и безопасности продуктов». А также закон о программе государственных гарантий обеспечения граждан-РФ бесплатной медицинской помощью.» Он искренне верил, что депутатам удастся защитить социальные права россиян.

Но в планы руководства страны это не входило. Вскоре народ убедится в этом. И все же статус депутата Госдумы помог в развитии объединения за счет средств из федерального бюджета. В эти годы при объединении был построен храм. Словом, и в самое трудное время больница Ханкоева, как называли объединение горожане, развивалась. Мудрость, целеустремленность, любовь к делу и людям были надежными помощниками главврача.

В 2000 году новое руководство края начало мощную атаку на Ханкоева. Истинные мотивы травли никакого отношения к реальным показателям деятельности объединения не имели. Организовывали проверки, требовали от контролирующих и правоохранительных структур компромата. Но получить его, как ни старались, не могли. Тогда пошли угрозы: «Уходи сам или посадим». Игорь Матвеевич, не запятнавший себя противозаконными делишками, выдержал эту жуткую травлю шесть лет. Верил в справедливость. Но новоявленные краевые чиновники, не заполучив компромата, стали требовать от руководства города увольнения Ханкоева. И когда тогдашний мэр подписал соответствующее распоряжение, город взорвался. Более шести тысяч краснодарцев в 2004 году приняли участие в акции протеста «Долой руки от Ханкоева». Люди перекрыли улицу Красных партизан в районе любимой 2 горбольницы. Это была первая и последняя на моей памяти акция в поддержку руководителя отраслевого подразделения. Услышали городские власти, струхнули. Отменили приказ. Но заказчики не унимались. Было прекращено бюджетное финансирование лечебного учреждения. Ни краевой, ни городской бюджеты длительное время не выделяли ни копейки. Для них все средства были хороши.

Приходилось брать кредиты, искать спонсоров, помогал Фонд медицинского страхования. И все же увольнение Ханкоева с поста случится.

Игорь Матвеевич спустя годы для горожан остается знаковой фигурой, человеком, опередившим время и создавшим уникальную многопрофильную больницу, где были спасены жизни тысяч младенцев, от тяжелых недугов были излечены десятки тысяч кубанцев. Медалей, званий, наград Игоря Матвеевича власть имущие не удостоили. Заслуженный врач России – это единственное признание его заслуг. Но он удостоен главной награды, самой высокой – любовью и благодарностью народа. Не убывающей со временем. И в этом смысле иные деятели, увешанные медальками, ему могут только позавидовать.