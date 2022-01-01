«Если не покинешь Сочи, тебе кранты!»: москвичку в канун Нового года обворовал ухажер, а после его любовница стала угрожать расправой

Полицейские проводят проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неприятный случай произошел с жительницей Москвы, когда она приехала на отдых в Сочи. Она стала жертвой развода в канун праздника, а все из-за того, что доверилась своему приятелю.

Алина Макурова (имя изменено - Авт.) прилетела на курорт в преддверии Нового года, 2022-й собиралась отметить со своими знакомым Олегом. С мужчиной она общалась уже давно, потому решила отметить праздник вместе с ним.

Приятель любезно встретил Алину в аэропорту, а после вместе с ней направился в гостевой дом. Его женщина забронировала заранее. Въехав в один из номеров, она оставила свои вещи, после чего вместе с Олегом пошла в банк. Москвичке нужно было обменять валюту.

- У нее с собой было 200 евро. Эти деньги она обменяла на рубли, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В общей сложности ей выдали 16500 рублей.

После этого Алина с Олегом отправились на набережную, где гуляли под ночным небом. А затем, купив спиртное в продуктовом, женщина уединилась с приятелем во дворе гостевого дома.

- Я накрыла на стол, после чего мы с Олегом распивали алкогольные напитки. Но во время посиделок я заметила, что знакомый несколько раз вставал и ходил в туалет в комнату, где на холодильнике стояла моя сумка, - рассказывала полицейским. - Ближе к ночи Олег ушел к себе домой, я легла спать. А утром, проснувшись, обнаружила, что сумка пуста - в ней не было 15 тысяч рублей.

В голове у Алины тут же сошлись пазлы, она начала звонить Олегу, но тот был недоступен. Тогда она написала ему гневное сообщение с просьбой вернуть деньги. Но на связь с обманутой москвичкой вышел не мужчина, а его... любовница.

- Она написала мне с другого номера, стала оскорблять и угрожать. Мол, если не покину Сочи, то мне кранты. После чего потребовала никогда больше не беспокоить Олега, - писала в своем заявлении женщина, поняв, что стала жертвой развода.

Сотрудники полиции организовали проверку по данному поводу. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.