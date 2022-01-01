Исхудавший муж Алсу лишился волос и изменился до неузнаваемости

"С Новым 2022 годом от нашей семьи - вашей", - подписала семейное фото Микелла Абрамова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алсу - одна из немногих певиц, которая ведет публичную жизнь, однако далеко не всех пускает в свой дом. Свою семью, в частности супруга, она тщательно оберегает. Из-за этого часто возникают слухи по поводу развода. Но спустя 15 лет брака разбегаться с любимым певица даже не думает - знаменитость, как и прежде, надеется состариться с Яном на одной подушке. Потому все подобные сплетни звезда игнорирует - снимки мужа на странице в Instagram появляются крайне редко. Но, когда дочь Алсу Микелла опубликовала редкий кадр с отцом, поклонники ахнули.

- С Новым 2022 годом от нашей семьи - вашей, - подписала семейное фото девочка.

Фаната с неподдельным любопытством стали рассматривать снимок. Многие восхитились тем, как выглядит супруг Алсу. Перемены во внешности сложно не заметить!

- Вау, как похудел Ян! Молодец! Вообще просто другой мужчина!, - пишут поклонники под снимком в Instagram.

Удивление общественности объяснимо, ведь многие его помнят совершенно другим. Рядом с Алсу всегда был упитанный мужчина с пышной шевелюрой. Теперь же супруг певицы стал выглядеть иначе - он заметно похудел и избавился от волос. С чем связаны такие перемены, не ясно, однако многие пользователи сошлись во мнении, что мужчина стал выглядеть гораздо лучше и даже скинул "пару лет".

- Гораздо моложе стал, - восхищаются внешним видом Яна фанаты.