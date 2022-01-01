Волшебный поезд: в Краснодарский край приехал Дед Мороз

Поезд Деда Мороза в Горячем Ключе Фото: Юлия ЧУБАКОВА

1 января на перроне железнодорожного вокзала в Горячем Ключе было многолюдно. Сюда прибыл необычный поезд - с украшенными и расписными вагонами.

- Поезд №2022 прибыл на 1-й путь к платформе №1, нумерация с головы, - объявили на вокзале в 16:00.

На этом поезде приехал главный волшебник Нового года - Дед Мороз. Жители города не могли пропустить такое событие.

Для того, чтобы попасть вовнутрь, надо было приобрести билеты Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Вот! Вот он! Едет, - раздавались радостные возгласы детей на перроне.

Поезд простоял всего час. За это время люди смогли сделать фотографии на фоне новогодних вагонов и получить заряд праздничного настроения.

- Мы приехали к вам из Сочи, - рассказал машинист поезда. - Дальше отправимся в Ростов-на-Дону.

За 42 дня Дед Мороз проедет по 37 городам Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Всего в маршруте Деда Мороза 37 городов. Поезд отправился из Великого Устюга 5 декабря и, сделав остановки в городах России, вернется на родину Деда Мороза 15 января. За 42 дня Дед Мороз вместе со Снегурочкой и своей дружной командой проделают свыше 14 тысяч километров.

Кстати, Новый год главный волшебник отмечал в Сочи, на Роза Хутор. Дед Мороз произнес поздравление для жителей с главной сцены.

Украшенный вагон-лавка Фото: Юлия ЧУБАКОВА

В Горячем Ключе волшебника, к сожалению, увидеть не удалось - он не вышел на перрон. Поэтому эту роль на себя взяли местные жители. Мужчина, нарядившись в синий костюм и нацепив бороду, пришел на вокзал через полчаса после прибытия поезда.

- Дед Мороз сейчас отдыхает, - поделился с корреспондентом "КП" - Кубань" машинист. - Путь в Горячий Ключ был долгим.

Из Горячего Ключа Дед Мороз отправится в Ростов-на-Дону Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Кстати, желающие могли попасть внутрь украшенной передвижной резиденции. Для этого надо было заранее приобрести билеты.