Метель и шквальный ветер до 27 м/с: Краснодарский край окажется под ударом снежной стихии

По-настоящему разительно погода изменится со 1 января. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на дождливое начало года, синоптики говорят, что уже со 2 января погода изменится. Новогодний сюрприз приготовил холодный фронт, который принесет на юг страны осадки и ветер. Из-за серых туч Краснодарский край окажется под ударом снежной стихии и урагана. Так что жителям региона стоит подготовиться к непогоде.

По прогнозам метеорологов, на Кубани ожидаются дожди. Местами они превратятся в мокрый снег. А в предгорных и горных районах края будет настоящая метель.

- В отдельных районах сохраняется штормовое предупреждение. Оно связано с ливнями и грозой, а также сильным ветром, порывы которого будут достигать 20-23 метров в секунду, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом, как уточняют синоптики, в горах ожидается настоящий ураган - там скорость ветра будет 22-27 метров в секунду. С такой стихией лучше не шутить и переждать в помещении, отказавшись от прогулки в горах.

- Температура воздуха ночью 0-5 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов, - добавляют в краевом гидрометцентре. - В горах ночью морозно - минус 3-8 градусов, а в дневные часы температура поднимется лишь до нуля. Местами возможно потепление до +2-4°.

На Черноморском побережье 2 января временами дождь, местами сильный и с грозой.

- Ветер западной четверти 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду, в отдельных районах 20-23 метров в секунду, - говорят синоптики. - Температура воздуха ночью 3-7°, днем воздух прогреется лишь до +9°.