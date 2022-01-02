В Сочи троих инспекторов ДПС арестовали за сокрытие преступления, связанного с оборотом наркотиков

Все трое сотрудников полиции сейчас находятся под домашним арестом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи сразу три инспектора ДПС попались на злоупотреблении должностными полномочиями. Они скрыли преступление, связанное с оборотом наркотиков. Причем сам эпизод произошел еще в июле, однако лишь сейчас стали известны подробности.

- Трое сотрудников ДПС дежурили на транспортной развязке около Сочинской ТЭС в ночь на 3 июля, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - У них была информация о том, что на стройке неподалеку от дороги распространяют наркотики. Но этот факт почему-то они не зарегистрировали, более того, скрыли от органов.

Об этом стало известно силовикам, была назначена служебная проверка, после которой и начались серьезные разбирательства. Как удалось узнать «КП» - Кубань», все трое оказались причастны к сокрытию преступления.

29-летнего лейтенанта полиции пока не уволили, а лишь отстранили от выполнения служебных обязанностей

- 29-летнего лейтенанта полиции, который работал старшим инспектором ДПС, был отстранили от выполнения служебных обязанностей. Причем в этой должности он проработал всего пару дней, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – А 48-летний капитан полиции, служивший старшим инспекторов ДПС другого взвода, а также его 32-летний коллега, капитан полиции, были уволены из органов. В своих должностях они проработали больше двух лет.

На этом черная полоса у экс-полицейских не закончилась. Бывших сотрудников посадили под домашний арест и предъявили официальные обвинения.

- Все трое стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий, - добавляет источник в правоохранительных органах.

Расследование продолжается.