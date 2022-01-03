Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 января 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже несколько месяцев на Кубани ежедневно фиксируют свыше 200 новых случаев заражения самой популярной инфекцией человечества. Только за последние сутки положительный тест на коронавирус пришел 422 местным жителям.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Возглавила антирейтинг столица Кубани. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 87 человек. Еще 72 заразившихся обнаружили в Сочи. 43 положительных теста на ковид сдали уроженцы Новороссийска.

Также в пятерку антирейтинга попали Динской и Тимашевский районы. Здесь инфекция подтвердилась у 26 и 20 человек соответственно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 3 января

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 87 человек.

Коронавирус в Анапе на 3 января

В Анапе выявили 1 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 3 января

В Сочи ковид подтвердился у 72 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 3 января

В Геленджике получено 5 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 3 января

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 10 человек.

Коронавирус в Ейске на 3 января

В Ейском районе зарегистрировали 10 инфицированных.