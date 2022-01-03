Сожгло лицо. Сотрудник ДПС чуть не лишился головы при запуске новогодней петарды на Кубани

Инспектор находится в больнице

ЧП случилось в ночь на 1 января в Кущевском районе Краснодарского края. Там на посту Новый год встречали полицейские с казаками. Они решили запустить фейерверк. Но торжество обернулось несчастным случаем.

Одну из петард заряжал казак-дружинник. При неосторожном запуске пиротехника отлетела прямо в голову сотруднику ДПС. Полицейский упал и потерял сознание. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

- 1 января около 00:05 в дежурную поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС получил травму от попадания пиротехнического снаряда в голову. Его на скорой увезли в больницу, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Известно, что инспектор ДПС чуть не лишился головы, он получил сильнейший ожог лица. Также у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, повреждение мозгового вещества лобных долей, ожог роговицы глаз. Сейчас медики делают все возможное, чтобы полицейский пошел на поправку.

Это не единственный случай ЧП с фейерверком. В Туапсинском районе после запуска петарды погиб мужчина. Он также неудачно запустил пиротехнику себе в лоб.

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По последним данным, пострадавший сотрудник полиции скончался в больнице. Медики боролись до конца, но не смогли его спасти...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4 жителя Краснодара ранены во время запуска пиротехники

Всего в новогоднюю ночь в больницу поступило почти тысячу вызовов (читайте далее)