Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 января 2022 года: инфекция не отступает

Последние новости по коронавируса 3 января в Краснодарском крае

В Краснодарском крае продолжают каждый день поступать в госпитали пациенты с COVID-19, инфекция не отступает. По данным на 4 января, количество инфицированных за сутки увеличилось на 432 человека.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Новороссийск и Сочи. Здесь выявили 73, 26 и 40 заболевших соответственно. Также в антирейтинг попали Тихорецкий район с 22 инфицированными, Славянский район с 19 случаями и Гулькевичский район с 18 новыми пациентами. Также известно, что за сутки в крае с COVID-19 скончались 15 человек.

Медики призывают вакцинироваться, только прививка может побороть инфекцию. Прививочная кампания в регионе продолжается. Лаборатории работают в прежнем режиме даже в праздничные дни.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 4 января

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 73 человека.

Коронавирус в Анапе на 4 января

В Анапе выявили 9 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 4 января

В Сочи ковид подтвердился у 40 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 4 января

В Геленджике получено 6 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 4 января

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 17 человек.

Коронавирус в Ейске на 4 января

В Ейском районе зарегистрировали 4 инфицированных.