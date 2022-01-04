Лариса Долина 14 лет оплакивает умершего от рака Александра Абдулова

Лариса Долина разместила в блоге фотографию с Ваганьковского кладбища. Певица находится в кадре с вдовой Александра Абдулова. Женщины стоят возле могилы актера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

3 января отмечается годовщина со дня смерти Александра Абдулова. Известный актер ушел из жизни 14 лет назад, в 2008 году. Родственники, близкие друзья и поклонники актера до сих пор не могут смириться с его смертью.

Как сообщает kp.ru, все эти 14 лет оплакивает умершего от рака актера и известная певица Лариса Долина.

В день его смерти звезда эстрады опубликовала в своем инстаграме фотографию с вдовой Александра Абдулова - Юлией. На кадрах женщины стоят возле могилы актера на Ваганьковском кладбище.

- Сегодня, 3 января, годовщина ухода великого артиста - моего близкого друга, с которым связаны самые значимые моменты жизни и очень теплые воспоминания. Для нас, его близких и друзей, Новый год - праздник неоднозначный. Вот уже 14-й год мы живем без Саши… И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, - написала под фотографией Лариса Долина.

Долина и Абдулов находились в тесных связях. Оказывается, Александр был единственным человеком, который мог называет известную джазовую исполнительницу "Лялей", - сообщает kp.ru.

В своем посте Лариса Долина не забыла упомянуть и о дочери Александра Абдулова - 14-летней Жени.

- Женька уже Сашкиного роста. Очень красивая, в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился, - подчеркнула певица.

Свой текст исполнительница закончила слова ми благодарности, которые выразила вдове актера.

- Спасибо, Юляш, что ты сделала моего друга счастливым, была рядом, родила дочь, с которой, к счастью, он успел побыть. За то, что ты была с Сашей последние дни, часы и минуты его жизни. Люблю вас, девочки. Люблю навсегда тебя, Саша, - резюмировала Долина.

Александр Абдулов похоронен на Ваганьковском кладбище. Фото: Кристина Безбородова/Экспресс газета

Напомним, известный актер умер от рака легких. Александру Абдулову было 54 года.

Он похоронен на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве рядом с участком № 12. На могиле знаменитого актера установлен памятник из огромного 10-тоного белого камня, привезенного из Карелии. На монументе в виде лестницы, устремленной в небо, высечены буквы имени и фамилии популярного актера, - сообщает kp.ru.

По сообщению kp.ru, портрет для надгробия искали несколько месяцев. Но в итоге установили фотографию, сделанную для проб на роль Ланселота в фильме "Убить дракона".