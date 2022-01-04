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Общество4 января 2022 9:21

Набережная с бассейнами и миниатюры достопримечательностей. Что в 2022-м будут делать в Краснодаре

Рассказываем о строительных планах кубанской столицы
Юлия ЧУБАКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Каким станет Краснодар через несколько лет. Так будет выглядеть единая набережная

Каким станет Краснодар через несколько лет. Так будет выглядеть единая набережная

Краснодар развивается и разрастается с каждым годом. Здесь появляются новые объекты, возводятся современные здания и открываются места для отдыха и прогулок. А главной достопримечательностью краевой столицы стал знаменитый парк Галицкого, построенный в 2017 году. Однако на этом власти города останавливаться не собираются. "КП" - Кубань" рассказывает, каким станет город через несколько лет.

Реконструкция исторического квартала

Исторический квартал - это территория, ограниченная улицами Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной. В центре города можно будет гулять, посещать кафе и ярмарку, а также знакомиться с историей города. Здесь расположены объекты культурного наследия: дом купца Лихацкого, в котором разместят интерактивный музей Краснодара, бани купца Лихацкого и дом сестер милосердия, уже готовый к открытию. Проект исторического квартала интегрирован в концепцию развития исторического центра Краснодара и соединен с проектом «Семь улиц». Новую городскую локацию озеленят, а имеющиеся насаждения сохранят.

Исторический квартал

Исторический квартал

Единая набережная

Грандиозный проект по созданию единой набережной в Краснодаре реализуется поэтапно. В перспективе горожане получат большое пешеходное пространство для отдыха вдоль реки Кубань от Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне до парка им. 30-летия Победы. По замыслу авторов, обновленная набережная станет местом притяжения и достопримечательностью краевого центра. Здесь организуют велосипедные и беговые дорожки, установят понтоны с бассейнами и кафе. Особый облик набережной придадут площадка для временных экспозиций, музыкальные инструменты, солнечные часы, различные арт-объекты, мост и просторная площадь.

Единая набережная

Единая набережная

Вторая очередь сквера им. 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне

В Краснодаре откроют многофункциональный парк, в котором появятся сцена для выступлений и большая детская площадка. Также здесь будет предусмотрена зона спорта для занятий волейболом и баскетболом. Одной из фишек этого проекта станет пешеходный мост, который придаст архитектурную доминанту пространству. Поскольку сквер назван в честь 80-летия образования Краснодарского края, здесь будет представлена богатая растительность Кубани по климатическим зонам, а также копии бронзовых достопримечательностей со всего региона в миниатюре.

Проект по реконструкции сквера 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне

Проект по реконструкции сквера 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне

Реставрация исторических домов

Реставрация исторических домов

Аквапарк на Затоне

На Затоне около парка 30-летия Победы появится современный аквапарк. По проекту он будет делиться на две части. На крытой разместят волновые бассейны и водные горки. Открытую часть разместят на крыше парковки. Вокруг здания проведут благоустройство набережной, пешеходных зон и велодорожек. Внутри предусмотрены специальные лифты для спуска тюбингов. Общая площадь застройки — 12 тысяч кв. м, а общая площадь аквапарка — 50 тысяч кв. м.

Аквапарк за Затоне

Аквапарк за Затоне

Кинотеатр «Аврора»

«Аврора» превратится в большой досуговый центр с концертным и выставочным залами. При этом проектом предусмотрено выполнение условий по сохранению исторического здания. В кинотеатре переоборудуют основной зал на 1 200 мест и оснастят его эстрадой. В главном историческом вестибюле отреставрируют и сохранят обе лестницы. Как и прежде, его будут украшать тропические растения. Выставочные пространства, гардеробные, кассы, точки сувенирной торговли расположатся в дополнительных вестибюлях с двух сторон здания. Здание планируется дополнить объёмно-пространственной развитой подземно-цокольной частью, которая не будет нарушать исторического восприятия. В ней откроют выставочный комплекс, девять кинозалов, кафе и паркинг.

Кинотеатр "Аврора"

Кинотеатр "Аврора"

Тренировочный центр «Локомотив-Кубань»

Детско-юношеский тренировочный центр подготовки баскетболистов клуба «Локомотив-Кубань» возводят в пос. Колосистом на ул. Звездной.

Спортивный комплекс будет включать в себя три игровые площадки, уличную площадку для баскетбола 3×3, тренажерный зал, кафе-столовую, гостиничный комплекс. Планируется, что тренировки будут посещать порядка 150 детей из молодежных команд «Локомотива», еще около 150 — из социального проекта «Локо-старт». Объект планируют сдать в 2021 году.

Тренировочный центр «Локомотив-Кубань»

Тренировочный центр «Локомотив-Кубань»

Медицинский кластер в районе поселка Новознаменский

В районе поселка Новознаменский будет построен современный медицинский кластер. Он будет включать в себя больницу и станцию скорой медицинской помощи, краевую инфекционную и детскую инфекционную больницы. Также на территории 57,9 га появится перинатальный центр, поликлиника на 1500 посещений в день и стационар на более чем 1000 коек. Сейчас разработан проект онкологического центра. Он станет первым объектом медицинского кластера. Здесь расположат онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и онкогематологический центры, амбулаторно-поликлинический и диагностический блоки, где будут применять самые современные методики лечения.

Медицинский кластер

Медицинский кластер

Реконструкция исторических памятников

Исторические особняки в центре Краснодара дождутся реконструкции. В первую очередь это доходный дом подрядчика Акулова, жилой дом Фришкулиди, жилой дом Пятковой. В конце 2021 года будет известно, сколько средств понадобится на реставрацию этих объектов. В скором времени начнется реставрация интерьеров и ремонт инженерных сетей в доме профессора Данилюка. На эти цели необходимо 35 млн рублей. Не останутся без внимания дом купца Лихацкого и бывшее здание земледельческо-ремесленной школы Кубанского экономического общества, где размещался штаб Добровольческой армии генерала Корнилова.

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