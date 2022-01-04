Набережная с бассейнами и миниатюры достопримечательностей. Что в 2022-м будут делать в Краснодаре

Каким станет Краснодар через несколько лет. Так будет выглядеть единая набережная

Краснодар развивается и разрастается с каждым годом. Здесь появляются новые объекты, возводятся современные здания и открываются места для отдыха и прогулок. А главной достопримечательностью краевой столицы стал знаменитый парк Галицкого, построенный в 2017 году. Однако на этом власти города останавливаться не собираются. "КП" - Кубань" рассказывает, каким станет город через несколько лет.

Реконструкция исторического квартала

Исторический квартал - это территория, ограниченная улицами Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной. В центре города можно будет гулять, посещать кафе и ярмарку, а также знакомиться с историей города. Здесь расположены объекты культурного наследия: дом купца Лихацкого, в котором разместят интерактивный музей Краснодара, бани купца Лихацкого и дом сестер милосердия, уже готовый к открытию. Проект исторического квартала интегрирован в концепцию развития исторического центра Краснодара и соединен с проектом «Семь улиц». Новую городскую локацию озеленят, а имеющиеся насаждения сохранят.

Исторический квартал

Единая набережная

Грандиозный проект по созданию единой набережной в Краснодаре реализуется поэтапно. В перспективе горожане получат большое пешеходное пространство для отдыха вдоль реки Кубань от Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне до парка им. 30-летия Победы. По замыслу авторов, обновленная набережная станет местом притяжения и достопримечательностью краевого центра. Здесь организуют велосипедные и беговые дорожки, установят понтоны с бассейнами и кафе. Особый облик набережной придадут площадка для временных экспозиций, музыкальные инструменты, солнечные часы, различные арт-объекты, мост и просторная площадь.

Единая набережная

Вторая очередь сквера им. 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне

В Краснодаре откроют многофункциональный парк, в котором появятся сцена для выступлений и большая детская площадка. Также здесь будет предусмотрена зона спорта для занятий волейболом и баскетболом. Одной из фишек этого проекта станет пешеходный мост, который придаст архитектурную доминанту пространству. Поскольку сквер назван в честь 80-летия образования Краснодарского края, здесь будет представлена богатая растительность Кубани по климатическим зонам, а также копии бронзовых достопримечательностей со всего региона в миниатюре.

Проект по реконструкции сквера 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне

Реставрация исторических домов

Аквапарк на Затоне

На Затоне около парка 30-летия Победы появится современный аквапарк. По проекту он будет делиться на две части. На крытой разместят волновые бассейны и водные горки. Открытую часть разместят на крыше парковки. Вокруг здания проведут благоустройство набережной, пешеходных зон и велодорожек. Внутри предусмотрены специальные лифты для спуска тюбингов. Общая площадь застройки — 12 тысяч кв. м, а общая площадь аквапарка — 50 тысяч кв. м.

Аквапарк за Затоне

Кинотеатр «Аврора»

«Аврора» превратится в большой досуговый центр с концертным и выставочным залами. При этом проектом предусмотрено выполнение условий по сохранению исторического здания. В кинотеатре переоборудуют основной зал на 1 200 мест и оснастят его эстрадой. В главном историческом вестибюле отреставрируют и сохранят обе лестницы. Как и прежде, его будут украшать тропические растения. Выставочные пространства, гардеробные, кассы, точки сувенирной торговли расположатся в дополнительных вестибюлях с двух сторон здания. Здание планируется дополнить объёмно-пространственной развитой подземно-цокольной частью, которая не будет нарушать исторического восприятия. В ней откроют выставочный комплекс, девять кинозалов, кафе и паркинг.

Кинотеатр "Аврора"

Тренировочный центр «Локомотив-Кубань»

Детско-юношеский тренировочный центр подготовки баскетболистов клуба «Локомотив-Кубань» возводят в пос. Колосистом на ул. Звездной.

Спортивный комплекс будет включать в себя три игровые площадки, уличную площадку для баскетбола 3×3, тренажерный зал, кафе-столовую, гостиничный комплекс. Планируется, что тренировки будут посещать порядка 150 детей из молодежных команд «Локомотива», еще около 150 — из социального проекта «Локо-старт». Объект планируют сдать в 2021 году.

Тренировочный центр «Локомотив-Кубань»

Медицинский кластер в районе поселка Новознаменский

В районе поселка Новознаменский будет построен современный медицинский кластер. Он будет включать в себя больницу и станцию скорой медицинской помощи, краевую инфекционную и детскую инфекционную больницы. Также на территории 57,9 га появится перинатальный центр, поликлиника на 1500 посещений в день и стационар на более чем 1000 коек. Сейчас разработан проект онкологического центра. Он станет первым объектом медицинского кластера. Здесь расположат онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и онкогематологический центры, амбулаторно-поликлинический и диагностический блоки, где будут применять самые современные методики лечения.

Медицинский кластер

Реконструкция исторических памятников

Исторические особняки в центре Краснодара дождутся реконструкции. В первую очередь это доходный дом подрядчика Акулова, жилой дом Фришкулиди, жилой дом Пятковой. В конце 2021 года будет известно, сколько средств понадобится на реставрацию этих объектов. В скором времени начнется реставрация интерьеров и ремонт инженерных сетей в доме профессора Данилюка. На эти цели необходимо 35 млн рублей. Не останутся без внимания дом купца Лихацкого и бывшее здание земледельческо-ремесленной школы Кубанского экономического общества, где размещался штаб Добровольческой армии генерала Корнилова.