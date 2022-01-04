Критические отметки. В шести районах Кубани объявлены опасные явления Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае погода снова разыгралась не на шутку. В регионе объявили штормовое предупреждение. 4 января в Краснодарском крае пройдут обильные дожди с грозами, будет дуть шквалистый ветер, а местами - выпадет мокрый снег. Прогнозы синоптиков об ухудшении ситуации начинают сбываться.

- В течение суток 4 января в крае ожидается налипание мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 22-27 м/с, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей шести районов Краснодарского края уже предупредили об опасных явлениях опасные явления: в Северском, Абинском, Туапсинском и Крымском районах, а также в Новороссийске и Геленджике ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок.

- В связи с выпавшими и ожидающимися осадками на малых реках и водотоках юго-западной территории, а также реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Непогода уже добралась до Джубги и Архипо-Осиповки. Там под воду ушли улицы и придомовые территории. Жителей эвакуируют из затопленных домов на лодках. В районах работают оперативные службы. Жителей и гостей Краснодарского края просят оставаться дома. Штормовое предупреждение в регионе продлили до 5 января.