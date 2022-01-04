Появились жуткие подробности смерти полицейского после запуска петарды на Кубани

Сотрудник ДПС скончался в больнице

В ночь на 1 января в Кущевском районе Краснодарского края произошла трагедия. Дежурившие на посту полицейские и казаки-дружинники решили отметить Новый год праздничным салютом. Однако для одного из сотрудников ДПС, 35-летнего Юрия Зинченко, этот праздник стал последним. В сети уже появились жуткие кадры, на которых запечатлен этот несчастный случай.

Под бой курантов Юрий вместе с казаком-дружинником направились к обочине, чтобы установить там петарду. Заряжал снаряд казак. Однако из-за своей неосторожности мужчины не успели отбежать от установленной петарды. Пиротехника отлетела прямо в голову стоявшего рядом полицейского. Мужчина потерял сознание и упал на землю. Шокированные сотрудники ДПС сразу же вызвали скорую помощь. Карета с медиками приехала незамедлительно.

В больнице пострадавшему провели ряд обследований, после которых поставили неутешительный диагноз: "открытая черепно-мозговая травма". Мужчине экстренно провели операцию - врачи изо всех сил старались спасти жизнь 35-летнего полицейского. Однако он получил несовместимые с жизнью травмы и впал в кому. У Юрия было обожжено лицо, роговицы глаз и волосы, а также мужчина получил оскольчатый перелом лобно-височно-теменных костей, открытую черепно-мозговую травму и повреждение мозгового вещества.

- В ОВД Юрий Зинченко работал с 2003 года. С 2020 года занимал должность инспектора ДПС по Кущевскому району. Проживал здесь же, в станице Кущевской. Имел высшее образование, - рассказал начальник Отдела МВД России по Кущевскому району.

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