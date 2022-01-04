Пассажиров рейса Москва - Сочи «потеряли» в Краснодаре

Вернуться в Сочи решили не все пассажиры Фото: Иван ВИСЛОВ

4 января из московского аэропорта "Внуково" вылетел рейс DP115. Самолет должен был приземлиться в Сочи в 11:10. Однако посадку здесь он так и не совершил.

- Я подъехала к указанному времени к аэропорту, чтобы встретить сестру, - рассказывает "КП"-Кубань" Анастасия. - Но самолет посадку не совершил. Тогда я открыла специальное приложение, по которому можно отследить маршрут рейса. Увидела странную картину: самолет начал кружить в Адлеровском районе. Это длилось около полутора часов.

Оказалось, что самолет, летевший из Москвы, не смогли посадить в сочинской аэрогавани из-за ухудшения погодных условий - 4 января на курорте дул сильный ветер и шел снегопад. Поэтому авиакомпания приняла экстренное решение посадить самолет в другом аэропорту. Это можно было сделать в Краснодаре, Анапе или Минводах. Принять борт из Москвы согласились лишь в аэропорту кубанской столицы.

- Всех, кто находился на борту, предупредили об ухудшении погодных условий в Сочи, а также сказали, что самолет необходимо заправить и помыть, - рассказывает Анастасия.

Изначально на борту самолета находились 186 пассажиров. Однако добраться до Сочи смогли не все. 66 пассажиров отказались от дальнейшего полета и решили остаться в Краснодаре.

- 66 пассажиров самостоятельно приняли решение сняться с рейса - они решили добраться до Сочи наземным транспортом или другим рейсом. Эти люди вышли из самолета, поэтому им выдали багаж. Еще 120 пассажиров остались на борту и продолжили свой полет в Сочи. Рейс вылетел в 16:21, - сообщили в пресс-службе аэропорта.