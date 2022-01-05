Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 января 2022 года: Краснодар снова стал лидером по количеству заболевших. Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала пандемии в Краснодарском крае выявили свыше 120 тысяч инфицированных. Сегодня на Кубани продолжается борьба с COVID-19 - опасная инфекция не отступает от региона. Количество заболевших вновь увеличивается.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2119, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

5 января лидером по количеству инфицированных снова стал Краснодар. Здесь ковид выявили у 171 жителя. Также за минувшие сутки увеличилось количество заболевших в Динском районе и в Армавире. Здесь положительный тест на коронавирус получили 27 и 24 человека соответственно.

Конкретно:

Коронавирус в Краснодаре на 5 января

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 171 человек.

Коронавирус в Анапе на 5 января

В Анапе коронавирус выявлен у 7 жителей

Коронавирус в Сочи на 5 января

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Коронавирус в Туапсе на 5 января

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Коронавирус в Ейске на 5 января

В Ейском районе выявлено 10 инфицированных.