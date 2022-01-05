Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 января 2022 года: Краснодар снова стал лидером по количеству заболевших. Фото: admkrai.krasnodar.ru
С начала пандемии в Краснодарском крае выявили свыше 120 тысяч инфицированных. Сегодня на Кубани продолжается борьба с COVID-19 - опасная инфекция не отступает от региона. Количество заболевших вновь увеличивается.
- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2119, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
5 января лидером по количеству инфицированных снова стал Краснодар. Здесь ковид выявили у 171 жителя. Также за минувшие сутки увеличилось количество заболевших в Динском районе и в Армавире. Здесь положительный тест на коронавирус получили 27 и 24 человека соответственно.
Конкретно:
Коронавирус в Краснодаре на 5 января
В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 171 человек.
Коронавирус в Анапе на 5 января
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Коронавирус в Сочи на 5 января
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