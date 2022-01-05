Цыганщина и челки-шторки. Известный стилист рассказал, что в моде в 2022 году

В моде снова челки. Фото: georgiykot

Что наступившей 2022 год подготовил для женщин? Будут ли в моде карантинные пучки из волос или, наоборот, засидевшиеся в четырех стенах красавицы дадут жару?

Стилисты и дизайнеры уже диктуют последние тенденции, и они точно не будут серыми и блеклыми. Член Союза дизайнеров России Георгий Кот рассказал программе "Без маски" о новинках 2022 года. Стилист стал героем очередного выпуска шоу.

Георгий Кот рассказал о новых тенденциях. Фото: скриншот

- В тренде сейчас – многослойность и рельефность. И все это должно балансировать на грани этакой цыганщины, но не переступать. В общем, стиль не «чересчур», а «лучше, когда немного не хватило», - пояснил Георгий Кот. - Мы до 2018 говорили о европейской тенденции в моде. С 2018 по сегодняшнее время картина изменилась. Ливанские и арабские дизайнеры заполонили индустрию, очень модна архитектурная одежда и архитектурный стиль. В тренде рельефность и очень четкие линии пропорции. Но сегодняшний сезон после карантина, сочетание двух стилей – европейской лаконичности и восточного перегруза – это очень круто сработало и очень модно сегодня.

Стилист Георгий Кот рекомендует женщинам экспериментировать. Фото: скриншот

Во многом, это влияние пандемии и пересмотр ценностей. Дизайнеры и ранее пытались объединить арабскую философию с изысканными европейскими нарядами. Получалось не всегда успешно. 2022 год сулит разнообразие трендов на любой вкус и цвет. Это замечательное время, когда в моде царит золотая середина.

- Если это сильно роскошное платье, то это минимализм в прическе, минимальные украшения. Сегодня это модно. Вот года три назад, было модно, чтобы все было по отдельности и всего было много: вышитый корсет, много макияжа, обувь. Вот так, - рассказывает о новых тенденциях в программе "Без маски" Георгий Кот.

Стилисты считают, что стричь челки - это отдельный вид парикмахерского искусства. Фото: georgiykot

Актуальные тенденции в женских стрижках в 2022 году. Чем же удивят куаферы женщин 21 века, которые, казалось бы, уже видели все? Сюрприз – в моду снова возвращаются челки и делают это триумфально. На пике и покрученные внутрь густые ретро- челки, и челки-шторки, объемные и рваные варианты челок, а также азиатский хит — корейская удлиненная челка с длинными прядями по бокам.

В общем, не стоит стесняться. Похоже, что в наступившем году модницы могут воплотить все свои фантазии без страха прослыть старомодными и безвкусными.

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