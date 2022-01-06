Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 января 2022 года: эпидситуация стабилизируется, но маску снимать нельзя

Последние данные от краевого Оперативного штаба Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 6 января 2022.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. Но расслабляться нельзя: кубанцы продолжают тяжело болеть опасной инфекцией. По последним данным, в регионе 415 зараженных. Среди них: 33 – это дети до 18 лет. Самому маленькому пациенту всего один месяц, малыш заразился от взрослых родственников. Всего же с начала пандемии в медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 643722 человека, из них 29188 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2126.

- Сейчас 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 9830 человек в крае скончались от коронавируса.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 6 января 2022 года.

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 189 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 6 января 2022 года.

В Анапе положительный тест на коронавирус получили три человека.

Коронавирус в Сочи 6 января 2022 года.

В Сочи COVID-19 подтвердился у пяти человек.

Коронавирус в Геленджике 6 января 2022 года.

В Геленджике за последние сутки двое заболевших.

Коронавирус в Туапсе 6 января 2022 года.

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 16 инфицированных.