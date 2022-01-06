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Дом. Семья6 января 2022 10:16

«Смотри, сколько их!». Необычный танец птиц попал на видео в Краснодарском крае

Огромная стая кружила у земли
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Птицы синхронно кружили в небе. Фото: скрин видео

Птицы синхронно кружили в небе. Фото: скрин видео

Необычное явление сняли жители станицы Каневской Краснодарского края. Около сотни птиц кружили в едином порыве, синхронно паря в воздухе. При этом пернатые очень близко приближались к земле и совершали причудливые движения. Птичье «облако» заволокло небо и его не испугало приближение автомобиля.

- Смотри, сколько их! – удивлялись станичники.

Несколько птиц оказались на проезжей части. Скорее всего, их сбила проехавшая машина.

Это явление в Краснодарском крае фиксируют не в первый раз. Оно называется мурмурацией. Биологи говорят, что так птицы, прилетевшие на зимовку в регион, пытаются выявить чужаков, прибившихся в стаю. Часть ученых полагает, что таким образом пернатые пытаются защититься от хищников. В любом случае, скоординированные движения помогают птицам выжить.

- На самом деле сложно сказать, что преследуют птицы, таким образом выполняя «танец». Но поведение всех особей животного мира обычно связано с процессом выживания, - рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

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