Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 января 2022 года: план по вакцинации в регионе достиг 79%, но надо больше

Последние данные от краевого Оперативного штаба. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 7 января 2022. План по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 79%. Прививку от инфекции сделали 2,8 млн жителей Краснодарского края. Тем не менее о достижении коллективного иммунитета говорить еще рано. Необходимо, чтобы в пункты вакцинации пришли еще 764 тысячи человек.

Лидерами по количеству вакцинированных стали восемь районов - Темрюкский, Успенский, Крыловский, Калининский, Курганинский, Динской, Апшеронский и Кавказский. В аутсайдерах - Кореновский, Брюховецкий, Выселковский районы и в Геленджик.

Медики фиксируют снижение количества заболевших опасной инфекцией. По последним данным, на Кубани коронавирусом заболели 411 человека. Среди них 23 ребенка от 1 месяца до 18 лет. Всего же с начала пандемии в медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 644 764 человека, из них 29 230 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 2133.

В тяжелом состоянии находятся на ИВЛ находятся 89 жителей, на ЭКМО – 5. За последние сутки скончались 12 человек, выписаны 445 пациентов.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 7 января 2022 года.

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 183 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 7 января 2022 года.

В Анапе положительный тест на коронавирус получил один человек.

Коронавирус в Сочи 7 января 2022 года.

В Сочи COVID-19 подтвердился у десяти человек.

Коронавирус в Геленджике 7 января 2022 года.

В Геленджике за последние сутки заболевших не зафиксировано.

Коронавирус в Туапсе 7 января 2022 года.

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 17 инфицированных.