Главное, не паниковать. В районе горнолыжных трасс Сочи иногда «оживает» снег

Спасатели проводят антилавинные учения. Фото: ЮРПСО

От количества январских туристов в горах Сочи и снегу негде упасть. Сразу после Нового года на склонах горнолыжных курортов повалил снег. Его – море. Высота снежных гор подбирается к рекордным отметкам. Также как и количество туристов. Новогодние и рождественские каникулы на горнолыжных склонах проводят тысячи россиян со всех уголков страны. В городе работает оперативный штаб по обеспечению безопасного отдыха гостей. Понятно, что главное в наше «вирусное» время – это меры профилактики коронавируса, но массовый горнолыжный отдых в горах требует от туристов уважительного отношения и к погоде в районе горнолыжных трасс. И прежде всего надо бояться лавин.

В разгар зимы информация о лавинной опасности в горах Красной Поляны сыплется в смартфоны туристов регулярно.

К сходу лавин готовятся спасатели. Все они в готовности №1 и регулярно проводят антилавинные учения. По скоплениям снега производят предупредительные выстрелы из специальных пушек, чтобы разрядить снежные массы принудительным сходом лавин.

Собаки помогают в поисках людей. Фото: ЮРПСО

Одну из ключевых спасательных функций при поиске людей под завалами снега выполняют специально обученные собаки.

- Главная задача собаки – обнаружить человека под завалами снега и обозначить это место, голосом позвав людей, - рассказывает «КП-Кубань» начальник кинологического подразделения ЮРПСО МЧС России Екатерина Свищева. - Работа в условиях снежных завалов не столь привычна для собак, им требуется время, чтобы понять, что они должны вести поиск человека под снегом, как и, например, при техногенных катастрофах. Для этого мы и проводим тренировки на различных формах снежного рельефа.

Спасатели готовы к ЧП на канатных дорогах. Фото: ЮРПСО

Впрочем, спасатели готовы не только к поиску людей в лавинах, но и к ЧП на канатных дорогах. Если дорога остановится, надо будет снимать людей с высоты из застрявших кабинок, и такие технологии отработаны спасателями. Собаки помогают, они первыми добираются на место и своим присутствием дают понять, что на помощь идут спасатели. Это очень важный психологический момент, чтобы избежать паники у туристов и попыток «спрыгнуть в снег» из кабинок.

Однако, несмотря на то, что антилавинные службы горнолыжных курортов всегда предупреждают о вероятности схода лавин, это явление со стопроцентной вероятностью предсказать не в силах. Лавина может сойти в любое время. Что делать, если попадаете под лавину?

Спасатели приходят на помощь туристам. Фото: ЮРПСО

- Главное правило в этой ситуации не паниковать, - говорит начальник ЮРПСО МЧС России Юрий Фомин. – Когда снежная масса замрет, оцените свое физическое состояние, постарайтесь не потерять сознание, не паникуйте и не делайте хаотичных движений. Освободите место для дыхания и ждите, когда вас откопают. Услышав лай собаки, постарайтесь дать знак голосом о себе, а, когда вас откапывают, разговаривайте со спасателями, давая, как можно больше информации о себе.

Запомните эти антилавинные правила.