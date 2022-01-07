У туриста в Сочи украли «ролексы» за три миллиона рублей, чтобы расплатиться с проститутками

Расследование происшествия зашло в тупик

Эта история вполне может претендовать на сценарий к фильму-комедии. Правда, главному ее герою совсем не смешно. Он написал заявление в полицию о пропаже элитных часов, стоимостью больше трех миллионов рублей во время отдыха в Сочи.

27-летний Александр Р. из Бурятии решил отметить свой дембель на широкую ногу. Забронировал номер в самом дорогом отеле курорта, надел на себя самое лучшее и отправился в клуб. За бокалом-другим познакомился с местным заводилой Денисом А.

- Я попросил его свести меня с девчонками. Долго у меня женщины не было. А тут финансы позволяли сразу нескольких нанять, - рассказывал с горя как на духу полицейским Александр.

Вечер перестал быть томным, когда на горизонте перед Саней предстали три богини сочинской нивы интимуслуг. Дальше парень мало что помнит, как бы ему ни хотелось восстановить все в памяти.

- Просыпаюсь в номере, а рядом уже никого. И часов...моих "ролексов" нет! - продолжает Александр в отделе полиции.

Но восстановить события фееричного вечера помог тот самый новый знакомый из клуба - Денис. Именно ему пришлось расплачиваться и за многочисленные коктейли туриста, и за его девочек...часами.

- Сумма была около 600 тысяч рублей, - пояснил "КП" - Кубань" источник в окружении пострадавшего.

Любопытно, что правоохранителям Саша сначала заявил, что часы стоят гораздо дороже - 6 млн рублей. Но чек из магазина подтвердил только сумму в 3,1 млн рублей. Впрочем, и он был оформлен не на горе-туриста Сашу, а на совсем другого человека.

Расследование и вовсе зашло в тупик.

- Теперь предстоит опросить всех участников того вечера, включая девиц легкого поведения, чтобы установить истину, - пояснил источник "КП" - Кубань".

А пока уголовное дело возбуждать не на кого да и не за что.