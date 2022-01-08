Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 января 2022 года: за сутки умерли 11 человек

Люди продолжают заражаться

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 января 2022 года. Самый зараженный город региона - по-прежнему Краснодар. На кубанскую столицу приходится основной поток зараженных. За последние сутки умерли еще 11 человек, и число жертв эпидемии приближается к 10 тысячам человек.

Для побед над эпидемией требуется достижение коллективного иммунитета. Но несмотря на большой процент выполнения плана вакцинации, говорить об этом еще рано. Необходимо, чтобы в пункты вакцинации пришли еще 764 тысячи человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 8 января 2022 года.

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 252 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 8 января 2022 года.

В Анапе положительный тест на коронавирус получили восемь человек.

Коронавирус в Сочи 8 января 2022 года.

В Сочи COVID-19 подтвердился у четырех человек.

Коронавирус в Геленджике 8 января 2022 года.

В Геленджике за последние сутки заболевших трое.

Коронавирус в Туапсе 8 января 2022 года.

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено трое инфицированных.