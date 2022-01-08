Очереди и бутылка вина за 55 тыс. рублей. Как горнолыжные курорты Сочи встречают туристов

Очереди на подъемники в горах Сочи

В Сочи в новогодние каникулы отдыхают тысячи россиян. С лыжами и сноубордами туристы рванули в горы, где в 2022 году особенно снежно. Погода любителей экстрима порадовала и засыпала склоны как следует «белыми мухами». Но чтобы к ним подобраться, приходится выстаивать длинные очереди на подъемники. А еще на каникулы курорты подняли цены на ски-пассы.

По данным мэрии Сочи, с 31 декабря 2021 по 4 января 2022 года в горах побывало 149 000 туристов. Отели тут заняты почти на 100 процентов.

- В дни новогодних каникул под особым контролем все сферы нашего курорта, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Мы должны обеспечить качество и безопасность отдыха гостей и жителей города. Транспортный блок несет усиленную службу. На дорогах в горном кластере дежурят волонтеры, запущен новый сезонный маршрут № 777 от аэропорта в Красную Поляну.

Также туристов просят не приезжать на личном авто в горы, а оставлять машины на специальных перехватывающих парковках, которых на курорте несколько десятков.

Корреспондент «КП» съездил в горы Сочи и посмотрел, как сотни россиян отдыхают.

ПОМОГАЮТ ВОЛОНТЕРЫ

На территории кластера Роза Хутор каждый день выходят на смену около 10 волонтеров. Они дежурят у подъемников. Направляют туристов на свободные кассы, помогают с выбором снаряжения. Всего в этом году их около 100 человек. На подъем на канатную дорогу обычно очередей нет. Но на спуск после четырех часов дня формируется затор и туристам приходится ждать своей очереди часами.

Кататься не собираюсь. Иду в ресторанчик рядом с канатной дорогой. Тут придется оставить немалую сумму. За пюре из картофеля в 150 граммов отдаю ровно 150 рублей. Заказываю к нему мясной стейк, 270 граммов обходятся в 990 рублей. Но мне приносят кусок больше, и сумма уже перевалила за полторы тысячи.

Для любителей вина бокальчик кубанского красного (150 мл) выходит в 580 рублей. Когда в обычном магазине эту же бутылку можно приобрести за 566 рублей. А вот если заказывать бутылку вина в ресторане, то отдать придется от 3 800 (это самое дешевое) до 55 600 рублей. Да, цены прямо заоблачные.

За бокал вина просят 580 рублей, а за бутылку - до 55 000 Фото: Олег УМАРОВ

После обеда, за который отдал чуть больше 2000 рублей, идут на остановку. От Роза Хутор до Красной Поляны можно добраться на автобусе, стоимость проезда составит 27 рублей.

Буквально 30 минут, и я на месте. Первым делом идут к подъемникам. Тут – такая же картина: очередь. И если днем она рассасывается примерно за полчаса, то к вечеру растягивается сильно.

Причем у касс народ есть, но его не так много, как на спуск. Уже в горах – столпотворение. Просто море из людей.

Цены на пиццу и бургеры Фото: Олег УМАРОВ

Решил согреться в одном из кафе. Захожу, чтобы попить кофе. Мест здесь нет – все забито туристами.

- Хотите, приготовим кофе с собой? – вежливо спрашивает девушка-официантка. Я соглашаюсь и отдаю 350 рублей за стаканчик капучино.

Меню в одном из кафе Красной Поляны Фото: Олег УМАРОВ

Иду в один из фешенебельных отелей, которых в Красной Поляне великое множество.

- У вас есть обычный стандарт? На сутки могу забронировать? – спрашиваю у администратора.

- Извините, свободный только люкс, - говорит приветливая девушка. – 35 000 в сутки, будете заселяться?

Отказываюсь и возвращаюсь с гор вниз на «Ласточке». На новогодние праздники тут пустили дополнительные электрички, в которых можно уехать без проблем.