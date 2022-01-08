Турист, у которого в Сочи украли «ролексы» за 3 млн рублей, оказался известным баскетболистом

Сейчас полицейские восстанавливают полную картину вечера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта история больше похожа на сказку. Известный баскетболист загремел в армию, отслужил и отметил дембель в Сочи. Только история получилась с грустным концом. Парень написал заявление в полицию. Он заявил о краже часов за три миллиона рублей.

По слухам, такие же аксессуары примеряли на себя рэпер DAVA (Давид Манукян) и Филипп Киркоров в клипе «Ролли на руке». Александр Р. из Бурятии видео не снимал, ограничился девочками.

С элитными проститутками его свели в ночном клубе, куда парень отправился из самого дорогого отеля Сочи. Коктейли в баре текли рекой, градус рос, а алкоголь тянул на приключения.

Вместе с новыми подругами баскетболист отправился на романтическое рандеву. Вечер оправдал ожидания, и парень лег спать. Пропажу обнаружил уже на утро.

- Я открыл глаза и увидел, что «ролексы» исчезли, – негодовал парень в отделении полиции.

Реки алкоголя затмили сознание. Парень не помнил, как рассчитался в баре и отеле. На помощь пришел новый знакомый – Денис. Это он свел баскетболиста с двумя жрицами любви.

- У него денег при себе не было. Зато нашлись часы. Я закрыл счета ими, – вспоминал мужчина. – Там 600 тысяч накапало.

Еще сильнее удивил баскетболист. Он заявил, что часы обошлись ему в шесть миллионов рублей. Только чек говорил, что аксессуар стоил в два раза дешевле – 3,1 млн. Но купил его другой человек, а не Александр. Так следствие зашло в тупик.

Теперь предстоит опросить всех участников того вечера, включая девиц легкого поведения, чтобы установить истину, - пояснил источник "КП" - Кубань".

А пока уголовное дело возбуждать не на кого, да и не за что.

Как стало известно «КП» – Кубань», Александр Р. в прошлом известный баскетболист. Он выступал за юношеские команды из Бурятии и подавал надежды.

По слухам, за ними следили даже скауты молодежной сборной России. Но по разным причинам парень завершил карьеру, а национальная команда лишилась перспективного игрока.

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