Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 января 2022 года: около 10 тысяч человек прошли реабилитацию после COVID-19 за неделю в Сочи

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Пандемия коронавируса отступает. Уже несколько недель на Кубани ежедневно фиксируется менее 500 новых случаев заражения инфекцией.

Но говорить о полной победе над ковидом еще рано. После болезни нужна реабилитация. Она доступна в Сочи. С начала года полный курс восстановления здесь прошли около десяти тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Пройти реабилитацию после коронавируса можно в 24 санаториях курорта.

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