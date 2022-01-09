Молодая жена Петросяна в чепчике взбудоражила россиян

Серый чепец дополнил образ с яркой шубой и очками "кошачий глаз" Фото: instagram-аккаунт Татьяны Брухуновой

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна не отказывается от многих модных изысков. Большинство нарядов и аксессуаров Татьяны Брухуновой становятся поводом для обсуждения – женщина каждый раз удивляет общественность своим выбором – например, винтажными платьями, необычными сумками и головными уборами. А несколько дней назад пользователи соцсетей обратили внимание на непривычный интересный чепец.

Как сообщает kp.ru, так, как провела новогодние каникулы жена Евгения Петросяна, - мечта многих. Визит к косметологу, бокалы игристого, посещение выставки и балета «Щелкунчик» - праздничным выходным женщины действительно можно позавидовать. В то же время Татьяна Брухунова не отказывается от прогулок на свежем воздухе по морозной Москве. А снимками женщина поделилась в социальных сетях, которые и стали поводом для обсуждения.

Образ с яркой искусственной меховой шубой, очками «кошачий глаз», сумкой известного бренда дополнил непривычный для многих чепец. Вязаный головной убор серого оттенка обильно украшен белыми розами и застегивается под подбородком, плотно прилегая к голове.

Комментарии под постом так и посыпались. Многие заострили внимание на интересном модном выборе Татьяны Брухуновой. Она, в свою очередь, изучила их и через несколько дней опубликовала ответный пост, - сообщает kp.ru.

- Тонны негатива на меня вылились за несколько минувших дней. А причиной всему - чепчик. Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что мое фото будет в каждом втором печатном издании и в каждом первом интернет-портале с сотнями комментариев под ним, я рассмеялась в голос, - высказалась Татьяна Брухунова, защищая ставший поводом для обсуждений головной убор. - Но сегодня инфоповод делают из всего. И даже из вязаной шапки. Поэтому мы с чепцом бесцеремонно врываемся в ваши ленты. А то помоишникам помусолить нечего будет.

К ответному посту она прикрепила еще несколько снимков в сереньком чепце – правда, теперь в удлиненном пальто молочного оттенка со слегка выглядывающим трикотажным платьем.

Мнения в комментариях разделились – кому-то выбор Татьяны Брухуновой пришелся по душе, кто-то бы отказался примерить такой головной убор.

Как сообщает kp.ru, жену Евгения Петросяна поддержала Божена Рынска.

- Прикольный чепчик. Жаль, мне такой не по возрасту,- написала в комментариях 46-летняя светская обозревательница.