Про нее забыли. Какие тайны хранит Аллея Любви в Сочи

На аллее встречались влюбленные парочки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорога уходит прямо в горы. Поворот от Дагомыса, и через двадцать минут, после местечка Третья Рота, - тихая тенистая аллея. Она как бы обнимает горную извилистую дорогу и хранит немало тайн. Это местечко в народе называли Аллей Любви.

Существует несколько легенд о названии этой аллеи. Одна - древняя и романтичная. Когда-то в позапрошлом веке на этой аллее встречались парень и девушка. Она убегала к возлюбленному по ночам. Но у девушки был взрослый жених, за которого отец велел ей выйти замуж. На Кавказе мало кого интересовало мнение хрупких красавиц. Помните, в «Мимино»? «Молчи, женщина!».

О тайных встречах «купленной» невесты узнал ревнивый и богатый жених. Он выследил влюбленных, взял винтовку и забрался на противоположный горный склон. В прицел он видел, как они смеялись, и эхо разносило по горам счастливый девичий смех. Парень и девушка обнялись. И прозвучал выстрел. Влюбленных убили одной пулей, оставив лежать в объятиях друг друга на этой тихой аллее. Аллеи любви.

А так еще несколько лет назад выглядела аллея

Это грустная история. Другая легенда намного прозаичней.

В советские времена по выходным в поселок Третья Рота приезжал киномеханик. В местном клубе для тружеников сельского хозяйства в красные дни календаря крутили кино. Если перевести на современный молодежный язык, то по выходным молодежь из окрестных сел тусовалась вокруг этой передвижной киноустановки. На заре советской власти это был и очаг культур, и ночной клуб, и дискотека.

А поздно вечером комсомольцы возвращались по домам. Путь домой для многих лежал через вековую аллею, которая надежно скрывала влюбленные пары от посторонних глаз.

Как-то после сеанса здесь проходил киномеханик. И что увидел? У каждого дерева стояли парочки – шептались, целовались, обнимались.

Киномеханик с завистью смотрел это «кино до шестнадцати». А потом закричал:

- Да здравствует Аллея Любви!

Горы ответили ему ночным эхом.

С тех пор в народе неофициально и называли эту зеленую зону Аллеей Любви. А молодые люди со всего света приезжали на эту уютную сочинскую аллею и повязывали ленточки на деревьях в знак верности своей любви. Со временем у горной дороги возник целый лес разноцветных ленточек. Теперь провели реконструкцию горной дороги и укрепление оползневых участков, Аллею Любви забетонировали, а ленточки с деревьев сорвал ветер. В первоначальном виде она уже больше не возродится. Однако легенды и добрые истории не подвластны времени и тем более бетону. Все сочинцы и, конечно, экскурсоводы помнят об Аллее Любви по дороге в Солохаул.

- Я много раз в молодости бывал на этой солохаульской аллее, - вспоминает сочинец Михаил Михайловский. – Теперь живу в Москве, а недавно приехал в родной город с молодыми знакомыми женихом и невестой, решил свозить их на нашу Аллею Любви, а ее нет – новая дорога. Вот было бы неплохо создать аллею вновь. Тем более есть «готовая» легенда.