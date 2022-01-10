Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 января 2022 года: около трех тысяч жителей и гостей Сочи вакцинировались в новогодние праздники

На Кубани идет на спад смертность от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Активная вакцинация и лечение дают результаты – количество заболевших достигает трехсот - четырехсот человек, что в два раза меньше осенних показателей. На спад идет и смертность от ковида: несколько дней в регионе фиксируют в среднем по 10 летальных исходов.

Однако это не отменяет установленные ковидные ограничения и вакцинацию для формирования массового иммунитета. В Сочи, например, в новогодние праздники жители и гости города присоединились к акции «С Новым годом, с QR-кодом!». Прививку на каникулах на курорте сделали около трех тысяч человек. Всего же в Сочи вакцинированы почти 270 тысяч жителей. Напомним, что на Кубани до 18 января сохраняется требование по предоставлению QR-кодов.

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