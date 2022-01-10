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Общество10 января 2022 7:01

Город замер: в первый рабочий день января Краснодар встал в 7-балльных пробках

Движение парализовано сразу на нескольких улицах
Евгения СОРОКА
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В Краснодаре многокилометровые пробки.

В Краснодаре многокилометровые пробки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Закончились продолжительные новогодние выходные. 10 января жители Краснодара вышли на работу. Многие автолюбители переживали, что ехать будут дольше, чем обычно. Ожидания оправдались - в утренний час пик заторы образовались сразу на нескольких улицах. Сервис «Яндекс.Пробки» присудил положению дел на городских дорогах 7 баллов, а это высокая степень оценки сложности. Местами даже пешком сейчас добраться быстрее.

Самые большие пробки наблюдались в 8 утра на улицах Тургенева, Дзержинского и Красной.

В сильных заторах увязли и другие центральные улицы: Октябрьская, Рашпилевская, Северная, Ленина, Орджоникидзе, Седина, Постовая и Кубанская Набережная. Оно и понятно - это основные дороги, по которым жители города добираются на работу.

Также в 9 утра автомобилисты постояли на улицах Новороссийской, Школьной, Восточно-Кругликовской, а также Солнечной, 1 Мая и Московской. Пробка здесь продержалась больше часа. Сложная обстановка традиционно была и на Старокубанском кольце.

Отметим, что на данный момент в городе дорожная ситуация улучшилась, но далеко не везде. По данным «Яндекс.Пробки», выезды из города сейчас горят красным цветом - постоять придется на подъезде к Тургеневскому и Яблоновскому мостам, а также в районе "Оз Молла". Кроме того, движение осложнено на Красных Партизан и Ростовском шоссе. Также пробка по-прежнему не рассосалась на улицах Колхозной и Офицерской, а также Тургенева. Затруднено движение и на Восточно-Кругликовской.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ