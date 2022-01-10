С нападавшим беседуют следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи неизвестный проник в дом полицейского и ударил его. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Налетчик пробрался в жилище вечером. Двухэтажный дом, что находится в паре кварталов от моря, в сезон используется как гостиница. Домушник, по всей видимости, подумал, что зимой там никого нет, потому пробрался внутрь.

- Он просто перелез через ограждение, а затем проник на второй этаж дома, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Скорее всего, он хотел обчистить дом.

Но его планам не суждено было сбыться. В одной из комнат налетчик нарвался на хозяина дома – 42-летнего инспектора ДПС. Капитан полиции, работающий в органах больше 20 лет, попросил незнакомца «на выход». Но тот не спешил выполнять требование правоохранителя и бросился на него с кулаками.

Налетчик не знал, кто владелец дома.

- Полицейский вынужден был применить физическую силу и приемы борьбы, чтобы дать отпор незнакомцу, - уточняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Но все же во время задержания мужчина успел несколько раз ударить по лицу сотрудника МВД. У правоохранителя ушибы и ссадины.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас налетчик задержан, он находится в спецприемнике МВД. Известно, что ему 29 лет и ранее он судим не был. Однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». С нападавшим беседуют следователи. Если вина будет доказана, то нападавшему грозит до пяти лет тюрьмы.