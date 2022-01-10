Стоянка - золото. В Краснодаре в два раза подорожала парковка автомобилей

Цена за парковку станет дифференцированной

С 10 января в Краснодаре начинают действовать новые расценки на парковку. Теперь ее стоимость будет зависеть от того, насколько близко к центру кубанской столицы водитель решит поставить свою ласточку. Такими мерами в том числе городские власти собираются решить проблему с пробками.

- Дифференцированная система позволит разгрузить центр города и повысить приоритет общественного транспорта на дорогах, - поясняют в департаменте городского хозяйства Краснодара.

Сколько стоит

Если раньше автовладельцы выкладывали по 30 рублей в час за парковку на любой улице в Краснодаре, то сейчас цена будет зависеть от места ее расположения. Сотрудники департамента транспорта проанализировали нагрузку на дорогах в отдельных районах города и выделили несколько парковочных зон:

- в центре Краснодара цена вырастет до 60 рублей в час;

- в границах улиц Северной, Кирова, Постовой, Фрунзе; Северной, им. Леваневского, Постовой, им. Седина, а также Постовой, им. Седина, Речной, им. Кирова стоимость парковки составит 50 руб. в час;

- в границах ул. Северной, им. Тургенева, Офицерской, им. Леваневского, Промышленной, им. Ломоносова специалисты подняли цену за парковочное место до 40 руб. в час.

Зато цена парковки за пределами этих районов останется прежней. Парковка будет стоить 30 рублей в час.

КСТАТИ

Дороже всего обойдется парковка у вокзалов

Многие водители давно привыкли, что на своем авто к вокзалу не подъехать. Разве что на пару минут, чтобы потом не раскошелиться. С 2014 года здесь установлен тариф на парковку 100 рублей в час. Но в мэрии заверили, что поднимать цену на стоянку здесь не планируют.