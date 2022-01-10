Тренер из английского чемпионата может стать наставником футбольного «Краснодара»

Даниэль Фарке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Расставание с главным тренером ФК "Краснодар" стало настолько спешным, что времени на "смотрины" новых специалистов почти не осталось. "Быкам" вот-вот снова расчехлять бутсы после новогодних каникул, а место наставника до сих пор вакантно.

Однако в околофутбольных кругах заговорили о наиболее вероятном кандидате - тренере из Германии Даниэле Фарке. 46-летний специалист хорошо зарекомендовал себя в английской Премьер-лиге. Он дважды выводил свою команду в чемпионат с 2017 года. А до этого выступал за клубы нижних дивизионов чемпионата Германии «Липпштадт 08», «Вильгельмсхафен», «Боннер» и «Меппен». Тренерскую карьеру начал в 2009 году также в клубе «Липпштадт 08». В 2015 году был назначен главным тренером клуба «Боруссия Дортмунд II».

По данным «Чемпионат.com», его контракт с "Краснодаром" уже находится на стадии подписания.

Напомним, Виктор Гончаренко вместе с тренерским штабом покинул расположение клуба пятого января. По слухам, причиной скоротечного расставания стал конфликт с руководством «Краснодара» после увольнения помощника Гончаренко Руслана Зубика. Вслед за ним команду покинули и Василий Березуцкий, и Александр Ермакович.