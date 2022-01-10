Купели на Крещение в Краснодаре 2022: адреса и советы спасателей

Рассказываем, какие купели будут работать в Краснодаре в ночь на 19 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение. Для глубоко верующих это большой светлый праздник. Для тех же, кто не строго соблюдает заповеди, — повод приобщиться к обряду омовения. Где появятся купели на Крещение в Краснодаре 2022 - вопрос, который в период пандемии волнует многих жителей города. COVID-19 продолжает вносить свои коррективы, потому интерес людей вполне понятен. «Комсомолка» рассказывает, где появятся купели на Крещение в Краснодаре 2022.

КОНКРЕТНО

Где оборудуют купели на Крещение в Краснодаре 2022

Как правило, в кубанской столице организуют несколько купелей, где горожане смогут совершить обряд омовения. Подготовительная работа начнется уже на этой неделе. Все места оборудуют согласно требованиям безопасности.

У каждого спасателя будут первичные средства оказания помощи. В случае форс-мажора человека смогут подхватить и вытащить из воды.

Перечень разрешенных для крещенских купаний мест:

- берег реки Кубань в Юбилейном микрорайоне (рядом с храмом Рождества Христова);

- берег озера Старая Кубань в микрорайоне Гидростроителей;

- берег озера Старая Кубань (около храма Дмитрия Донского);

- берег Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской;

- купель Свято-Георгиевского храма в хуторе Ленина;

- купель Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Как правильно окунаться в купели на Крещение в Краснодаре 2022

Чтобы не получить переохлаждение, нужно в течение пяти минут раздеться, окунуться, обтереться махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду, а потом выпить горячего чая.

- Погружение в прорубь должно занять не больше 20-30 секунд, - говорят спасатели. - Перед купанием лучше разогреть тело — сделать легкую разминку.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Стоит также помнить об ограничениях, действующих в Краснодаре из-за коронавируса.

- Заходить в воду люди должны по очереди, не мешая друг другу. Если человек выходит из воды и забегает в палатку погреться, то рекомендуем надеть маску, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре Кубани. – Ну и конечно, если чувствуете недомогание, и уж тем более, если у вас поднялась температура, то от купаний лучше отказаться.