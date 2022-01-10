Елену Проклову разбил инсульт

Елену Проклову госпитализировали с инсультом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитая актриса сейчас находится в отделении реабилитации одной из столичных клиник, передает kp.ru. Рядом с ней лучшие врачи Москвы, которые пытаются стабилизировать состояние Елены Игоревны.

Известно, что 68-летнюю Проклову госпитализировали с подозрением на инсульт. Кинозвезде экстренно провели МРТ головного мозга, которое подтвердило предварительный диагноз. Был созван срочный врачебный консилиум. Результаты исследования рассмотрели лучшие эскулапы столицы. Состояние актрисы они оценили, как средней тяжести.

Однако, несмотря на критичность ситуации, нашлись и те, кто позлорадствовал. Мол, острая на язык Проклова получила сполна за грехи молодости. Несколько лет назад актриса очутилась в эпицентре жуткого скандала, который, впрочем, сама и спровоцировала.

Она во всеуслышание объявила, что испытывает муки совести и хочет покаяться перед женами величайших русских актеров 20-го века. Елена Игоревна призналась, что была любовницей Олега Янковского, Андрея Миронова, Михайя Волонтира и Олега Табакова.

Причем выяснилось, что это еще не все тайны бурной жизни звезды кинематографа.

В 2021 году Проклова буквально шокировала общественность подробностями ее романа с известным актером. Чудовищность истории заключалась в том, что Елена Проклова была словно героиня произведения Набокова. Юной прелестнице на тот момент едва исполнилось 15 лет. Но пикантные детали ее отношений с женатым мужчиной, который годился в отцы, ужасали физиологическими подробностями.

- Он раздевал меня. Заставлял лежать рядом голой. Он сам себя удовлетворял… Я рыдала, говорила, что не хочу… Он не боялся ни суда, ничего. Он был одержим. Был настолько болен, что был готов прилететь на один день, чтобы удовлетворить свою изощренную форму сексуальности. Это извращение. Это не любовь, — заявила Проклова в телешоу.

Признания звезды разделили публику на два лагеря, сообщает kp.ru. Одни бросились травить и стыдить артистку и обвинять в жажде наживы, другие, напротив, признали, что она в юности пережила тяжелое насилие.

- Ну почему тогда надо врать: «Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует». Зачем это ханжество? - недоумевала Елена Проклова.

Впрочем, сейчас, когда жизнь актрисы оказалась на грани, пора простить ей прегрешения. Ведь яркой актерской жизни завидуют миллионы, и мало кто догадывается, что скрывает жизнь лицедеев.