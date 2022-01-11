Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 января 2022 года: за последние сутки в регионе подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом

Самый действенный способ диагностики коронавируса - тест Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая неделя начинается с рекордно низких показателей заболеваемости. В Краснодарском крае с начала 2022 года зафиксировали самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом. Согласно новым данным Оперативного штаба, на Кубани за минувшие сутки зафиксировали 310 новых случаев заражения COVID-19.

Среди зараженных 121 мужчина и 189 женщин. Медики диагностировали заболевание у 23 детей, самому маленькому пациенту всего 5 месяцев, самому возрастному - 88 лет.

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