Ждем снежную замять: на Кубани вырастут полуметровые сугробы

12 января на Кубань обрушится холодный атмосферный фронт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало 2022 года на Кубани оказалось довольно теплым. Температура воздуха в первые дни января превышала норму и в Краснодаре, и в Сочи. Фиксировались даже новые суточные рекорды. Однако уже с 12 января на регион обрушится холодный атмосферный фронт. По словам синоптиков, ненастье окажется довольно суровым.

В Краснодарском крае резко похолодает уже ближайшей ночью. Дождь, местами переходящий в снег, превратит дороги в каток. А это значит, что автомобилистам стоит подготовиться к сложной обстановке. Ожидается и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. В предгорной и горной частях края метеорологи обещают снегопад, так что там ждем серьезных сугробов.

К утру среды, 12 января, температура воздуха по краю понизится до минус 4-1 градуса. В дневные часы сильно теплее тоже не станет. А все потому, что сопровождать холодное вторжение будет сильный ветер.

- Прохождение фронтальных разделов местами будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, - сообщают в краевом гидрометцентре.

Кстати, на Черноморском побережье тоже будет холодно. В среду, 12-го числа, пройдут сильные дожди. Температура будет около +7-9 градусов, а уже 13 января пляжи засыпет мокрый снег. А столбики термометров покажут отрицательные значения.

По прогнозам специалистов, надолго такое снежное ненастье в регионе не задержится. Повышение температуры в крае ожидается уже с пятницы, 14 января, но оно будет постепенным.

- Температурный фон выйдет на небольшие положительные отметки. Так же и закончится неделя, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

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