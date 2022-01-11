Инфекционист рассказал, когда на Кубань придет «омикрон». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новый штамм коронавируса «омикрон» продолжает завоевывать все новые территории. В России уже зарегистрировано несколько случаев заражения. При этом пока на Кубани его пока нет. Но это, уверяют инфекционисты, временно.

- Рано или поздно этот штамм придет и в Краснодарский край. Если верить мировым тенденциям, течение заболевания более легкое. А это значит, что может увеличиться нагрузка на амбулаторное звено, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов. - В любом случае нужно быть готовым. Поэтому рекомендуем обезопасить себя и сделать прививку.

По словам медиков, нынешние вакцины защищают организм человека от всех известных видов коронавируса. Укол станет своеобразным барьером для заразы, которая не сможет распространиться дальше.

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Какие ограничения все еще действуют на Кубани

- QR-код-система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только те, кто вакцинировался от ковида. Такие ограничения действуют до 18 января, пока регион живет в режиме повышенной готовности.

- Кафе, рестораны и столовые работают в новом графике - с 06:00 до 23:00. Кальяны в заведениях запрещены.

- Размещение в отелях и гостиницах Краснодарского края будет доступно только для привитых или переболевших. Они обязаны показать на ресепшн QR-код.

- Посещение музеев, театров, а также спортивных матчей разрешено только тем, кто вакцинировался.

- В общественных местах все еще действует масочный режим. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

- Жителям региона, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, стоит придерживаться режима самоизоляции, это же касается и кубанцев старше 65 лет. Исключение могут составить лишь поход в магазин и поликлинику, прогулка с собакой.

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