228 квадратов роскоши. Как выглядит номер в отеле, проживание в котором вошло в самый дорогой тур по Сочи

Роскошный Сочи до сих пор полон гостей

Отдых в Сочи – недешевое удовольствие. Об этом скажет любой россиянин со средним заработком. Иногда заморские берега обходятся дешевле. Но кое-кто из соотечественников вовсе не скупится на отдых в Сочи. На днях в Ассоциации туроператоров России провели традиционную аналитику трат россиян на новогодние путевки. Лидером в этом рейтинге, как и в прошлом году, стала всероссийская здравница.

Самый дорогой тур за 7 млн рублей купила компания из 15 человек. На курорте они провели 6 ночей. Дополнительно туристы докупили через туроператора индивидуальный трансфер до Сочи, аренду элитных авто и ски-пассы. Авиаперелет отдыхающие оплачивали сами. «Комсомолка» узнала, что за номера в гостинице снимала компания, отдохнувшая на 7 млн рублей.

Для туристов, готовых выкладывать огромные деньги на отдых, - свежие цветы на столе

К слову, свободные номера в отелях Красной Поляны и сейчас, после праздников, еще в дефиците. Россияне продолжают отдыхать в горах Сочи. Ну а шестиместный пентхаус на неделю обошелся туристам в 525 тысяч рублей (таких было выкуплено в гостинице два). Остальные гости разместились в номерах немногим скромнее.

В распоряжении гостей было 3 ванных, 3 кровати размера “King”, отдельная столовая комната, гостиная и все это разместится на 228 квадратных метрах. Обслуживание в номере, как ни странно - круглосуточное и бесплатная вода в бутылках. К слову, если вы привезли с собой ценные вещи, то специально на этот случай имеется сейф в номере, а также письменный стол (вдруг срочно нужно написать расписку). К слову, для людей с ограниченными возможностями номер не подготовлен. Об этом сообщает информация на официальном сайте компании. В целом же курорт буквально ломился от желающих погонять по горам на лыжах. Народ готов был выстаивать огромные очереди.

- Правда, очереди на горнолыжных трассах были только пару дней из-за снегопада. Курорты хорошо справились с этой проблемой в этом сезоне, - сказала замглавы Сочи Ирина Петухова.

В целом с 25 декабря 2021-го по 10 января 2022 года курорт посетили более 75 000 человек. Среди туристов, поднимавшихся в горы по канатной дороге, более 16 000 – это гости отелей и апартаментов, загрузка которых в новогодние праздники достигла 88 %.