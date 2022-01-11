Стал известен новый главный тренер ФК «Краснодара»: болельщики слили в Сеть его фото

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» остался без главного тренера. Об увольнении Виктора Ганчаренко стало известно в понедельник, 5 января. Его отправило в отставку руководство.

Около недели никто не комментировал случившееся. Не отвечал на вопросы болельщиков президент «Краснодара», Сергей Галицкий. Ушел в оборону Виктор Ганчаренко. По данным СМИ, он не отвечал на звонки боссов «быков» с конца прошлого года из-за увольнения помощника, Руслана Зубика.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Спустя неделю Виктор Ганчаренко объяснил случившееся в инстаграме. Он отметил, что Сергей Галицкий создал стадион, базу и академию, которые не имеют аналогов в мире.

- К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать, – рассказал Ганчаренко в прощальном посте.

По данным прессы, главным претендентом на замену Виктора Ганчаренко стал Марко Николич. Прошлой осенью серб расстался с «Локомотивом».

Вместе со столичным клубом он завоевал Кубок России и серебряные медали премьер-лиги. Но из-за провала на старте нового сезона тренер оставил пост.

«Краснодар» эти слухи никак не комментировал. Но болельщики нашли нового тренера для «быков». Им стал известный стенд-ап комик Тамби Масаев, известный по шоу «Что было дальше?» и дуэту «Лена Кука». Его снимки в тренерском кресле уже облетели Сеть.

- В сеть утекли кадры с новым главным тренером «Краснодара», – подписали пост фанаты.

Отметим, что фото было сделано еще в декабре 2019 года. Оно появилось в аккаунте стенд-ап комика. Тамби Масаев является давним футбольным болельщиков. Еще пару лет назад он даже играл в любительской футбольной лиге в Москве.