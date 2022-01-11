Мать из Delivery Club с младенцем и рюкзаком доставщицы пиццы ищут в Краснодаре, чтобы помочь

Трудовой подвиг молодой матери впечатлил краснодарцев. Фото: скриншот видео

За спиной - массивный чемодан от Delivery Club, а перед собой - коляска с младенцем. Эта картина стоит перед глазами сердобольных краснодарцев вторую неделю. Дело в том, что в Сеть попало видео, где совсем еще юная девчушка и дитя мчат с заказом по мокрым и неуютным улицам города.

- Заметил ее на улице Московской в Краснодаре, - пишет молодой человек, автор видео. - Явно не от хорошей жизни она не в декрете сидит, а колесит с ребенком по заказам.

Когда он спохватился, женщина с коляской скрылась за поворотом. А непреодолимое желание помочь молодой матери осталось.

В Сеть тут же посыпались комментарии:

- Я могу предложить ей работу!

- А я хочу помочь рублем!

Но в Delivery Club семейное положение своих курьеров не знают. Мать-одиночка со статусом "самозанятый" - хороший работник.

- Человек должен быть оформлен по всем правилам в налоговой и иметь необходимые медицинские документы на работу с продуктами питания. В остальные нюансы вникать работодатель не обязан, - ответили "КП" - Кубань" по телефону горячей линии компании.

"КП" - Кубань" просит откликнуться молодую женщину, работу которой с младенцем на руках уже называют настоящим трудовым подвигом.

г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72.

Телефон многоканальный - 8 (861) 992-7-992. Вам хотят помочь!