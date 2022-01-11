Плата за капремонт в Краснодарском крае резко подорожала с 1 января

Квитанции с новыми начислениями жители региона начнут получать уже с 1 января

В Краснодарском крае для жителей многоквартирных домов выросла плата на капитальный ремонт. Теперь она составляет 6 рублей 95 копеек за квадратный метр жилья вместо 5 рублей 32 копеек.

- Ни для кого не секрет, что цены на стройматериалы выросли за прошлый год в разы. Этим объясняется и решение увеличить взнос на капремонт. Прежние бюджеты не дают возможности выполнять запланированные работы по ремонту жилью, - пояснил гендиректор Фонда капитального ремонт Михаил Лысенко.

К слову, рост счетов в квитанциях за капремонт произошел почти по всей стране. Однако в Краснодарском крае он, утверждают в ведомстве, является одним из самых низких в Южном федеральном округе и повышается впервые.

- В Ростовской области, к примеру, плата за квадратный метр жилья составляет почти 10 рублей, - уточнили в минстрое Кубани.

Важно, что все льготы для владельцев жилья преклонного возраста тоже будут пересчитаны.

С 70 лет пенсионерам компенсируется 50% расходов на оплату взносов по капремонту. С 80 лет расходы на капремонт компенсируют полностью.

Все изменения начали действовать с 1 января 2022 года.