В Сочи подполковник полиции пытался покончить с собой во время очной ставки

Состояние 38-летнего мужчины, к счастью, удалось стабилизировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи полицейский пытался покончить с собой в кабинете следователя. Об этом «КП» - Кубань» стало известно после того, как сотрудника МВД госпитализировали.

- Его привезли в хирургическое отделение больницы №4 с травмами. У него было сильное кровотечение, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудники медучреждения.

Поступившему пациенту тут же стали оказывать медицинскую помощь. Состояние 38-летнего мужчины, к счастью, удалось стабилизировать. Сейчас его жизнь в безопасности.

После этого врачи узнали подробности случившегося. Как оказалось, на полицейского никто не нападал.

- В августе 2021 года появилась информация о том, что одному из сотрудников в погонах была передана крупная сумма денег. В интересах следствия размер взятки пока не раскрывается. Началась проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. 38-летний подполковник полиции стал его фигурантом, правда, в качестве свидетеля, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Во время проведения очной ставки в кабинете следователя полицейский стал вести себя странно. А потом и вовсе пытался покончить с собой.

У полицейского стали наблюдать странное поведение после возбуждения уголовного дела.

Что стало поводом для такого поведения, сейчас выясняется. Правоохранители проводят проверку по данному факту. Известно, что пострадавший полицейский работает старшим инспектором отделения по работе с обращениями граждан в сочинском отделе полиции. В своей нынешней должности он всего год. Всего же в органах он служит 18 лет. Ранее к его работе никаких нареканий не было. Однако известно, что за пару месяцев до случившегося полицейский стал наблюдаться у специалистов.

- С сентября он состоял на учете у психиатра, а также в группе повышенного психологического и педагогического внимания УВД по Сочи, - добавляет источник в правоохранительных органах.