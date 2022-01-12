Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
11 января 2022 23:02

Сотрудница полиции «крышевала» незаконное казино в Новороссийске

Своей родне она сообщала информацию о намечающихся проверках
Мирослава ЧЕРНАЯ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Под внимание силовиков она попала еще летом.

Под внимание силовиков она попала еще летом.

46-летняя майор полиции подозревается в том, что «крышевала» незаконное казино в Новороссийске. Под внимание силовиков она попала еще летом. Им поступила информация о том, что сотрудница МВД может помогать нелегальному игорному бизнесу в городе. Эти сведения решили проверить.

Во время расследования выяснилось, что с апреля 2020 года по май 2021 года майор полиции, явно выходя за рамки своих должностных обязанностей, предоставляла информацию о намечающихся проверках. Как удалось узнать «КП» - Кубань», дату и время визитов силовиков она «сливала» своим близким, которые организовывали незаконные азартные игры в городе.

- Информацию она передавала своему 25-летнему сыну, 44-летнему приятелю, с которым дружит много лет, а также еще одному 45-летнему товарищу, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – При этом сама сотрудница полиции не предпринимала мер, чтобы пресечь это преступление.

Как полагают силовики, сотрудница МВД помогала своему хорошему другу, который организовал игорный бизнес.

Как полагают силовики, сотрудница МВД помогала своему хорошему другу, который организовал игорный бизнес.

В итоге все вскрылось. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Его фигурантами стали все трое организаторов подпольного казино. На данный момент они под подпиской о невыезде. Разбирательства коснулись и саму сотрудницу МВД.

- Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по административному законодательству УМВД по Новороссийску. Обвинение ей пока не предъявили, меру пресечения также не избрали. Но на данный момент сотрудница отстранена от исполнения служебных обязанностей, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что 46-летняя майор полиции в нынешней должности работает пять лет, в органах внутренних дел она служит уже 26 лет. Ранее в ее личном деле пометок не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи подполковник полиции пытался покончить с собой во время очной ставки

Правоохранитель стал фигурантом дело о взятке (читайте далее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ