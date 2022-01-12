Сотрудница полиции «крышевала» незаконное казино в Новороссийске

Под внимание силовиков она попала еще летом.

46-летняя майор полиции подозревается в том, что «крышевала» незаконное казино в Новороссийске. Под внимание силовиков она попала еще летом. Им поступила информация о том, что сотрудница МВД может помогать нелегальному игорному бизнесу в городе. Эти сведения решили проверить.

Во время расследования выяснилось, что с апреля 2020 года по май 2021 года майор полиции, явно выходя за рамки своих должностных обязанностей, предоставляла информацию о намечающихся проверках. Как удалось узнать «КП» - Кубань», дату и время визитов силовиков она «сливала» своим близким, которые организовывали незаконные азартные игры в городе.

- Информацию она передавала своему 25-летнему сыну, 44-летнему приятелю, с которым дружит много лет, а также еще одному 45-летнему товарищу, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – При этом сама сотрудница полиции не предпринимала мер, чтобы пресечь это преступление.

Как полагают силовики, сотрудница МВД помогала своему хорошему другу, который организовал игорный бизнес.

В итоге все вскрылось. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Его фигурантами стали все трое организаторов подпольного казино. На данный момент они под подпиской о невыезде. Разбирательства коснулись и саму сотрудницу МВД.

- Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по административному законодательству УМВД по Новороссийску. Обвинение ей пока не предъявили, меру пресечения также не избрали. Но на данный момент сотрудница отстранена от исполнения служебных обязанностей, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что 46-летняя майор полиции в нынешней должности работает пять лет, в органах внутренних дел она служит уже 26 лет. Ранее в ее личном деле пометок не было.

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