Подтопления и ледяной дождь угрожают Краснодарскому краю

Краснодарский край покроется льдом Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Туапсе взволнованы последними сводками синоптиков. Похоже, что на район надвигается серьезная угроза. По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, уже 12 января аномальное тепло в регионе сменят не менее аномальные ливни. Причем сильнее всего достанется именно Туапсинскому району.

- Внимание! Туапсе в среду может затопить! По прогнозам за сутки здесь выпадет до 78 мм осадков, или 50% всей месячной нормы. В связи чем вероятны подтопления и выход рек из берегов! Самые сильные осадки пройдут во второй половине дня, - эмоционально обратился Тишковец к своим подписчикам в соцсетях.

Чтобы понять угрозу, которая нависла над туапсинцами, достаточно представить, что на площадь в один квадратный метр вылили восемь ведер воды, получится более 100 литров! Местная служба ГО и ЧС обратилась к жителям с просьбой отнестись как можно более серьезно к предупреждению метеорологов и воздержаться от поездок в лес или в горы.

- По 13 января в Туапсинском районе ожидаются дождь, местами сильный, переходящий в мокрый снег, налипание снега, ветер до 20 м/с, гололед, ухудшение видимости, температура воздуха понизится на 10-12 градусов. Высока вероятность возникновения ЧС. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В центре управления краевого МЧС будут следить за Черноморским побережьем региона. По информации Краснодарского гидрометцентра комплекс неблагоприятных погодных условий захватит практически весь Краснодарский край: от Абинского района и до Магри. После ливней в регионе резко упадет температура до минусовых отметок.

- На территории края в период с 12 по 14 января ожидается ухудшение погодных условий в виде дождя, снега, переходящих местами в сильный снег. Неблагоприятное явление связано со смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов. Ожидается понижение температуры воздуха в крае на 10-12 градусов, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В четверг, 13 января, на дорогах образуется сильная гололедица. Причем, по словам специалистов, толщина ледяной корки будет не менее сантиметра. Противников зимней резины просят в эти дни оставить свои автомобили в гаражах.