День заповедников в Сочинском парке “Дендрарий” закончился скандалом

Бесплатные билеты привлекли в парк много людей Фото: Олег УМАРОВ

11 января традиционно отмечается ежегодный День заповедников и национальных парков России, инициированный в 1997 году Центром охраны дикой природы и Всемирным фондом дикой природы. И в честь такого праздника был объявлен свободный вход для всех желающих, но как оказалось не на весь день, а до 16 часов.

Некоторые благодаря акции попали сюда впервые Фото: Олег УМАРОВ

Наш корреспондент посетил заповедник около 14:00. Людей было очень много как в самом парке, так и на входе. При этом посетители не стеснялись брать бесплатные билеты не только на себя, но и с запасом на “опаздывающих” знакомых. Пройти можно по этому билету не везде. Вход в домик к попугаям стоил 100 рублей, а если хочется еще и поснимать их, то нужно добавить 50 рублей.

Особое внимание вызвало отношение людей к бамбуковой роще. Чистого ствола, просто не найти, везде присутствуют выцарапанные надписи и имена. Да и на правила “ ходить по газонам запрещено” мало кто следовал.

Но на память о парке у людей остались не только фотографии Фото: Олег УМАРОВ

Как только куранты пробили 16:00 кассы, где можно было получить бесплатный билет - закрылись. Но те, кто успел сходить только на одну из территорий, могли спокойно пройти на вторую часть парка, что вызывало еще большее негодование у гостей. На входе организовалась огромная очередь из недовольных посетителей. Ведь парк работает ежедневно до 18:00, но как оказалось, не сегодня.