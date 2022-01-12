Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 января 2022 года: названы самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса отступает. Впервые за месяц на Кубани зафиксировано свыше 300 новых случаев заражения инфекцией за сутки. Это лучший показатель в Краснодарском крае за несколько недель.

Только говорить о полной победе над коронавирусом еще рано. «КП» – Кубань» узнала самые зараженные ковидом районы Краснодарского края.

Возглавила антирейтинг столица региона. Здесь положительный тест сдали 186 человек. На второй позиции обосновался Брюховецкий район. Здесь диагноз COVID-19 поставил 19 местным жителям. Замкнул тройку антирейтинга Белоглинский район. Здесь инфекцию выявили у 10 человек.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – массовая вакцинация. Она продолжается на Кубани уже более года. Поставить прививку можно более чем в 300 пунктах.

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