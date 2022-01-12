Краснодарский край накроет ледяной панцирь

В регионе ударит мороз, который приведет к гололеду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основная зона непогоды сместилась на юг страны. В эпицентре ненастья в ближайшие часы окажется Кубань. От стихии ждут всех возможных подлянок - налипание мокрого снега, усиление ветра, ухудшение видимости на дорогах. Кроме того, по прогнозам синоптиков, из-за того, что температура на Кубани резко упадет, ожидается гололед.

- В ночь на четверг, 13 января, регион окажется под ледяным панцирем, - говорит ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Гололедица накроет почти весь Краснодарский край.

Улицы и дороги покроются серьезной коркой льда. Так что жителей Кубани просят быть осторожными.

БУДЬ В КУРСЕ

Советы спасателей

Водителей просят избегать резких маневров на дорогах и не превышать скорость, иначе можно потерять управление и попасть в ДТП.

Пешеходам тоже следует быть аккуратными.

- В такой период важно выбрать нескользкую обувь или сделать ее таковой, снабдив лейкопластырем или натерев наждачкой, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Кроме того, не стоит спешить на улице, а значит, рассчитывая время, выходите заранее. На улице передвигайтесь мелкими шагами. При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены в коленях, руки свободны.

Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, все действия должны быть понятны и предсказуемы для водителей. Ночью людям рекомендуют надевать вещи со светоотражающими элементами, чтобы автомобилисты смогли вовремя заметить человека на дороге.

НА ЗАМЕТКУ

Если удержаться на ногах не получилось, нужно попытаться мгновенно сгруппироваться. Важно быстро согнуть ноги в коленях, а руки - в локтях - это позволит защититься от травм и в целом смягчить удар.

- Самые опасные падения - на спину, копчик и бедро, по возможности их нужно избегать, - говорят медики.

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