Документы почти столетней давности и редкие чертежи валяются на заброшенном заводе в Новороссийске

Библиотека заброшенного шиферного завода в городе-герое. Фото:zhmyh_ph

Сломанные стеллажи, обшарпанные стены, разбросанные на полу книги и чертежи. Так сегодня выглядит библиотека шиферного завода в Новороссийске ("Коммунар") - одного из ведущих предприятий 1930-х годов. Оно было построено еще в прошлом столетии, тогда здесь вовсю кипела жизнь. На заводе производили полуволнистый шифер и прессованную плитку, а во время Великой Отечественной - изготавливали военную технику. Для этого на заводе были установлены три линии, общая производительность которых достигала 36 миллионов экземпляров в год. Однако на этом предприятие не останавливалось - мощность производства увеличивалась с каждым годом. Уже к 1992 году на заводе могли производить свыше 200 миллионов плит в год.

В библиотеке остались книги, чертежи и фотографии. Фото: zhmyh_ph

Однако в 2001 году завод обанкротился, поэтому его закрыли. От той мощной производительной атмосферы ничего не осталось - жизнь предприятия остановилась. Сегодня на территории заброшенного предприятия остались административное здание, столовая, библиотека и производственные корпуса. Увидеть их вживую удалось фотографу из Краснодара, любителю индустриального туризма Константину - мужчина смог пройти на территорию завода и сделать несколько эпичных фотографий из заброшенной библиотеки.

- На территорию завода практически невозможно попасть, - признается мужчина. - Мне помог туда пройти знакомый охранник, поэтому мое посещение можно назвать нелегальным. Однако длилось оно недолго - после пяти минут пребывания меня заметили люди в камуфляжной форме, дежурившие на территории предприятия. Они сразу же достали рации и сообщили: "Нарушителей надо гнать". Нарушитель, то есть я, решил не рисковать - сделал несколько фотографий и ушел.

Завод перестал работать в 2001 году. Фото: zhmyh_ph

Однако за такое короткое время пребывания любопытному фотографу удалось найти в заброшенной библиотеке редкие документы 1950-х годов, чертежи и фотографии.

- Объект находится под особым контролем, - рассказывает Константин. - Летом прошлого года сюда пытались пробраться металлисты, а позже - школьники. Дети залезли на кран и устроили опасные для жизни игры. После этого на предприятии и усилили меры безопасности - поставили охрану.

Комментарий администрации:

- Все, что находится на фото, относится к частному предприятию, а не к муниципалитету, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска. - Литература, оставшаяся на заводе, - техническая, а не художественная.